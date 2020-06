Dopo l'emergenza sanitaria, anche le discoteche potranno riaprire il 15 giugno dopo oltre tre mesi di stop. Le nuove regole, alle quali saranno sottoposti i proprietari dei locali e gli amanti delle notti danzanti, sono molto restrittive e differenti dal modo di divertirsi al quale le persone, affezionate a questi luoghi, erano abituate. Sarà obbligatorio mantenere la distanza interpersonale e occorrerà indossare, in alcuni casi, la mascherina.

I contapersone, la distanza interpersonale e la mascherina obbligatoria

Per la riapertura delle discoteche, prevista per lunedì prossimo, saranno in vigore norme restrittive.

Dalle prime indicazioni trapelate, sembrerebbe che possano vedere l'apertura, solamente le discoteche all'aperto e la capienza sarebbe dimezzata. Durante i balli, in pista, occorrerà mantenere una distanza di due metri fra le persone, mentre se non si sta danzando, si potrà rimanere distanziati un metro. La mascherina sarà obbligatoria e non potrà essere tolta negli spazi chiusi, all'esterno invece, in spazi all'aperto, andrà indossata solo se non si potrà garantire la distanza di almeno un metro fra le persone. Per gli ingressi sarà consigliato l'utilizzo dei contapersone e dovranno essere previsti addetti alla sicurezza, in modo da poter vigilare il distanziamento sociale.

Prenotazione del posto attraverso ticket e registro delle presenze

Per entrare in discoteca occorrerà prenotarsi attraverso il pagamento di un ticket. Non esisterà più, nelle comitive di amici, la frase usuale fra i giovani: "Magari ci becchiamo dopo", perché l'accesso in discoteca sarà garantito solo con un acquisto preventivo online.

Ai gestori dei locali potrebbe essere chiesto di compilare un registro delle presenze e di mantenerlo per 14 giorni. Come già sta avvenendo in alcuni negozi, verrà misurata la febbre all'ingresso e non sarà consentito l'accesso se dovesse risultare superiore a 37,5 °C. La cassa dovrà avere le barriere fisiche o dovrà essere schermata e saranno favoriti i pagamenti elettronici.

Nei guardaroba gli oggetti personali dovranno essere inseriti all'interno di appositi sacchetti.

Non si potrà più bere al banco

Le persone in servizio nei locali dovranno indossare la mascherina e dovranno igienizzarsi le mani ripetutamente. I clienti delle discoteche, invece, non potranno più bere al banco e le bevande potranno essere vendute solo se verrà garantito il distanziamento di un metro fra i clienti. Ogni oggetto fornito ai clienti, come ad esempio i secchielli per il ghiaccio o i cavatappi, dovranno essere igienizzati prima di darli al cliente. Le disposizioni che andranno in vigore da lunedì, non sembrano aver ricevuto l'approvazione da parte dei gestori dei locali e delle persone che amano ballare, in quanto sembrerebbero troppo restrittive e renderebbero difficile, per i proprietari, garantire un controllo costante del distanziamento sociale.