Una ragazza è stata investita a Lucca mentre era in bicicletta. A provocare il sinistro sarebbe stato un volontario di 58 anni alla guida di un'ambulanza. L'incidente non ha avuto gravi conseguenze, ma il test eseguito alle forze dell'ordine al conducente è risultato positivo due volte. L'uomo avrebbe fatto riscontrare un tasso alcolemico di 1,9 grammi a litro. Le indagini procedono per accertare la dinamica dei fatti e la posizione giudiziaria dell'uomo.

I fatti si sono svolti a Lucca intorno alle 13:00 di oggi, 14 ottobre.

Una ragazza stava percorrendo in bicicletta il tratto stradale che porta a Piazza Napoleone e al Cortile degli Svizzeri, quando è stata investita da un mezzo di soccorso. Alla guida dell'ambulanza della Misericordia di Piazza Salvatore, c'era un uomo di 58 anni. Il mezzo non viaggiava in una situazione di emergenza e per questo motivo non aveva una velocità sostenuta. La donna è rimasta cosciente ed è stata trasferita al pronto soccorso presso l'ospedale del San Luca, in codice giallo. Fortunatamente, la ragazza ha riportato solo un trauma agli arti inferiori e un grosso spavento.

Proseguono le indagini per verificare la dinamica del sinistro

La polizia municipale, giunta sul posto, ha eseguito tutti gli accertamenti necessari alla ricostruzione del sinistro.

Secondo i primi rilievi, l'uomo alla guida del mezzo di soccorso era in stato alterato. Dai test effettuati sul conducente, ripetuti due volte, è risultato un tasso alcolemico pari all'1,9 grammi per litro. Da quanto è emerso dalle indagini, l'uomo vive da solo in un appartamento messo a disposizione da un'associazione di volontariato che spesso si era occupata di lui.

Il 58enne, infatti, soffriva di problemi di alcolismo in passato e al vaglio della polizia c'è anche l'ipotesi di una revoca della patente risalente a tre anni fa. Non sarebbe la prima volta che il volontario avrebbe avuto problemi alla guida durante il suo servizio.

Attualmente, il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. Considerando il tasso alcolemico, il 58enne rischia una multa che va dai 1.500 ai 6.000 euro e l'arresto dai 6 mesi a un anno. Inoltre, rischia la sospensione della patente da uno a due anni. Nel caso specifico, il mezzo che guidava non era di sua proprietà e quindi il periodo si sospensione potrebbe essere raddoppiato.