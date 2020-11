Nella giornata di sabato 14 novembre, un grave lutto ha colpito l'infettivologo Matteo Bassetti. Il direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova, con un lungo post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, ha annunciato il decesso di sua mamma.

"La campionessa del mondo di bontà": con queste parole Bassetti ha salutato la donna più importante della sua vita. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati sui social.

Il professor Bassetti annuncia il decesso della mamma su Instagram

Con un post social, Matteo Bassetti ha annunciato la scomparsa della madre. L'infettivologo sul suo profilo ufficiale Instagram ha scritto quanto segue: "Ciao mamma.

Buon viaggio verso i nostri amati. Sei volata in cielo da pochissimo e mi manchi già tantissimo. Sei stata una mamma eccezionale. Buona, altruista, disponibile, profonda. Eri la campionessa del mondo di bontà. La famiglia per te era il logo più forte e sicuro dove rifugiarsi. Da lassù con papà continua a proteggerci e a vigilare su di noi. Con infinito amore. Matteo".

Al post, il professore ha allegato, una foto che lo ritrae in compagnia di sua madre. Un messaggio commovente, con il quale il prof Bassetti ha voluto ricordare i valori che sua mamma gli ha saputo trasmettere nel corso della vita.

Barbara d'Urso a Matteo Bassetti: 'Ti faccio le condoglianze a nome di tutti'

Domenica 15 novembre Matteo Bassetti, impegnato nella lotta contro il coronavirus, è intervenuto in diretta a Live - Non è la d'Urso e Barbara d'Urso, in prima persona, ha voluto esprimere il proprio cordoglio a Bassetti: "Volevo ringraziarti per essere qui stasera.

Purtroppo qualche ora fa hai perso la tua mamma. Ti faccio le condoglianze a nome di tutti". L'infettivologo ha ringraziato la conduttrice, poi ha aggiunto: "Sono qui perché è lavoro, io domattina alle 8 come sempre sarò in corsia come ho fatto in tutti questi nove mesi senza mai mancare".

Matteo Bassetti ha poi confessato che sua mamma amava profondamente che lui andasse in televisione per spiegare alle persone come contrastare il coronavirus.

"Sono qui anche per lei perché amava profondamente che io andassi in televisione a parlare di questo virus a parlarne in maniera semplice per cui è anche per onorare la sua memoria".

A Live - Non è la d'Urso, Bassetti ha espresso inoltre il suo pensiero sul vaccino anti-covid: ''So che il governo sta lavorando su questo punto.

Sono sicuro che il vaccino arriverà, ma bisogna essere preparati". Successivamente l'infettivologo ha aggiunto: "Non basteranno i dipartimenti di prevenzione attuali per fare tanti vaccini, bisognerà chiedere aiuto alle farmacie e all'esercito".