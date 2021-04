Probabilmente è morta per salvare uno dei suoi amati cuccioli di pastore tedesco. Il corpo di Polina Kochelenko, 35 anni, ex modella di origine russa che da diversi anni svolge l’attività d’istruttrice cinofila, è stato ritrovato all’alba di domenica 18 aprile in un canale irriguo, la roggia Malaspina, nei dintorni di Valeggio, in provincia di Pavia. La donna era scomparsa da venerdì pomeriggio, quando la madre, che vive a Torino, dopo averla sentita per l’ultima volta verso le 15, aveva provato più volte a contattarla al telefono, senza ricevere nessuna risposta.

Polina, nota anche per aver partecipato nel 2015 al reality show “L’isola di Adamo ed Eva” in onda su Deejay Tv, da qualche anno si era trasferita nel piccolo centro agricolo della Lomellina per esercitare l'attività di istruttrice. La tragica scoperta del corpo ha posto fine alle ricerche, che proseguivano da circa 24 ore

L’istruttrice era uscita di casa per una passeggiata insieme ai suoi cani

Polina, che abitava da sola a Valeggio, è uscita dalla propria abitazione venerdì pomeriggio, probabilmente per una passeggiata nella campagne circostanti insieme ai cani. I vicini di casa, però, non l’hanno vista rientrare e hanno dato l’allarme. Contemporaneamente la madre della 35enne, dopo le numerose telefonate a vuoto fatte, si è precipitata dal Piemonte, dove l'istruttrice cinofila risiedeva fino a qualche anno fa, fino alla Lomellina, per denunciarne la scomparsa ai carabinieri.

Per prima cosa, sabato mattina, i militari dell’Arma si sono recati per un sopralluogo nella residenza di Polina, dove non hanno riscontrato nessun segno di effrazione e nemmeno tracce di una colluttazione. Nell’appartamento tutto era in ordine, anche se mancavano i sei cani della donna, che probabilmente erano stati portati fuori dalla padrona.

Le ricerche dell’istruttrice sono proseguite nelle campagne circostanti l’abitazione

A quel punto le ricerche sono continuate nelle vicine campagne: sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile. Sono stati allertati anche i sommozzatori per perlustrare la roggia Malaspina, che attraversa le campagne della Lomellina, tra Valeggio e Ottobiano.

A un certo punto sono stati individuati quattro dei sei cani dell’istruttrice. Inoltre a diverse centinaia metri dall’abitazione della donna i soccorritori hanno rinvenuto le chiavi di casa, due guinzagli e il cellulare, abbandonati sulla riva del canale, dove sarebbero stati notati anche dei segni, presumibilmente lasciati dalle zampe dei cani. Più a valle, a circa 700 metri da quel punto, i pompieri hanno ripescato il corpo della donna, che era deceduta da diverse ore.

Le prime ricostruzioni del presunto incidente in cui è rimasta vittima l’istruttrice

Secondo i carabinieri della compagnia di Vigevano, che si occupano del caso, Polina si potrebbe essere lanciata nel canale, probabilmente nel tentativo di salvare dall’acqua uno dei cuccioli di pastore tedesco a cui era molto affezionata, senza poi essere più in grado di risalire.

I due animali non sono stati ancora ritrovati: potrebbero essere caduti nel fosso, una volta lasciati senza guinzaglio. In quel punto la roggia è profonda circa un metro e mezzo, ma la corrente è molto forte, tanto da riuscire a trascinare via una persona. Inoltre l’istruttrice potrebbe aver battuto la testa, dopo essere scivolata lungo la riva: a chiarire meglio le cause del decesso sarà l’autopsia, prevista nelle prossime ore, presso l’Istituto di medicina legale di Pavia, dov’è già stata trasferita la salma.