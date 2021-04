In queste ore Marco Eletti, ex concorrente del programma di Rai 1 L'Eredità, è stato interrogato dalla polizia a seguito dell'omicidio e del tentato omicidio dei suoi genitori. Sabato notte, nella villetta di San Martino in Rio, una zona industriale di Reggio Emilia, è stato trovato il corpo senza vita di Paolo Eletti. L'uomo sarebbe stato ucciso a martellate. Di fianco a lui è stata trovata sua moglie in stato d'incoscienza. A dare l'allarme è stato il figlio Marco. Tuttavia, a seguito di un interrogatorio durato moltissime ore, gli inquirenti hanno deciso di decretare per lui lo stato di fermo.

A quanto pare, infatti, nel suo racconto ci sarebbero state troppe incongruenze.

Paolo Eletti trovato morto nella sua abitazione, sua moglie è in coma farmacologico

Sabato 24 aprile, in un quartiere di Reggio Emilia, è stato trovato il corpo di Paolo Eletti, di anni 58. La vittima è stata trovata in pessime condizioni, in quanto il suo cranio sarebbe stato preso a martellate dall'aggressore. Poco distante dal cadavere, stesa su un divano, c'era la moglie del malcapitato. Sabrina, questo il nome della donna, aveva i polsi tagliati ed era incosciente. La donna è stata immediatamente condotta all'ospedale in codice rosso e, attualmente, si trova in coma farmacologico. Sul suo corpo sono state riscontrate delle ferite e un'acuta intossicazione da psicofarmaci.

A lanciare l'allarme è stato Marco, il figlio della coppia.

Gli inquirenti indagano su Marco Eletti, figlio della coppia

Il giovane è stato condotto in questura dove ha risposto alle domande degli inquirenti. La sua versione dei fatti, però, si è rivelata parecchio contraddittoria e lacunosa, al punto che è stato disposto per lui un fermo per le accuse di omicidio di suo padre e tentato omicidio di sua madre.

Gli inquirenti hanno provato a ricostruire tutti gli spostamenti del giovane nel corso di quella sera, ma la ricostruzione dei fatti ha fatto emergere delle incongruenze. Stando a quanto rivelato dai carabinieri e dalla pm, il movente potrebbe essere legato al denaro e a questioni patrimoniali. Al momento, infatti, sono in corso anche delle indagini volte a fare luce su alcuni litigi avvenuti in famiglia in passato.

Chi è l'ex concorrente de L'Eredità

Marco Eletti è conosciuto al pubblico di Rai 1 in quanto ha partecipato al programma pre-serale L'Eredità. Il giovane è un ragazzo appassionato di lettura e di narrativa e lavora in un'azienda di Rubiera. Marco è stato autore di quattro libri thriller, pubblicati tra il 2014 e il 2021. Al momento, il protagonista è in stato di fermo nell'attesa di una confessione spontanea. Ad ogni modo, a fare maggiore chiarezza sulla vicenda potrebbero essere anche gli esiti dell'autopsia sul corpo di Paolo Eletti.