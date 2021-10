In Canada una preside rischia il posto di lavoro a causa dei suoi gusti musicali. Alla Eden High School di St. Catharines, nell'Ontario, la preside Sharon Burns è una gran fan degli Iron Maiden e a causa di alcune foto che ritraggono la mascotte della band rischia di perdere il lavoro. Alcuni genitori infatti hanno creato una petizione per chiedere la sua sostituzione. Si pensa infatti che ascoltare questo tipo di musica sia legato al satanismo. Altri genitori però hanno organizzato una petizione per difenderla che finora ha riscosso decisamente maggiore successo.

Rischia il posto perché fan degli Iron Maiden

Sharon Burns rischia di perdere il posto per colpa dei suoi gusti musicali. La notizia suscita molta curiosità e stupore: la sua 'colpa' è stata quella di aver manifestato il suo amore per gli Iron Maiden. E i genitori dei ragazzi di questa scuola hanno indetto una petizione per mandarla via: la sua passione per la storica metal band britannica sarebbe infatti legata in qualche modo al "satanismo".

Alla petizione, in cui si leggono presunti collegamenti con il satanismo, hanno risposto altri genitori con un'altra petizione in cui si difende strenuamente la preside. Quest'ultima raccolta ha raggiunto già 19mila adesioni, molte di più della prima (appena 500).

L'accusa contro la preside

Tutta colpa di alcuni post pubblicati sui social. La preside, che poco dopo ha rimosso le foto, era semplicemente con la maglietta degli Iron Maiden, la sua band preferita e faceva il gesto delle corna vicino a uno striscione. In un'altra foto c'è la mascotte della band, Eddie, con la scritta Eddie 666.

E forse proprio questa scritta ha letteralmente scatenato le proteste dei genitori.

Hanno deciso quindi di lanciare una petizione per chiedere di trasferire immediatamente la preside. Finora è stata raccolta da circa 500 persone. I genitori degli alunni sottolineano di essere "profondamente turbati" dal fatto che la preside sui social "abbia mostrato in modo sfacciato simboli satanici e la sua fedeltà alle pratiche sataniche".

Chiedono di sostituire la preside con un'altra persona che "si allinei ai valori della famiglia" e che non possa sabotare l'insegnamento di quei valori, senza introdurre studenti a pratiche considerate "sataniche".

La petizione a difesa della preside

Di rimando però c'è stata una reazione molto forte da parte di altri genitori della stessa scuola, che hanno compreso che ascoltare gli Iron Maiden non costituisce affatto un problema per i propri figli. Hanno deciso di difendere Burns, e a loro volta hanno lanciato un'altra petizione dal titolo "Noi abbiamo bisogno della signora Burns". Finora il seguito è stato decisamente diverso rispetto alla prima. Ha raccolto infatti moltissime adesioni e ha superato oltre 19mila firme.

"Lei non diffonde altro che amore e gentilezza", si legge nel testo, "ed è probabilmente uno delle presidi migliori e più entusiaste che la scuola abbia mai avuto”.