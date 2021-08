Iron Maiden pronti con il nuovo album. Quest'oggi è stato pubblicato il nuovo singolo Stratego, un altro assaggio dal nuovo album Senjutsu che uscirà sul mercato nel mese di settembre. Il nuovo disco, il diciassettesimo in studio per la band britannica, sarà disponibile in moltissimi formati, e finora è già stato anticipato dal singolo Writing on the Wall.

Il nuovo album degli Iron Maiden

Mancano ancora poche settimane al nuovo album degli Iron Maiden. La band, nella giornata di oggi, ha pubblicato sul proprio canale Youtube il nuovo singolo dal titolo Stratego, il secondo estratto da Senjutsu.

L'album, così come il precedente The Book of Souls, è stato registrato in Francia all'inizio del 2019 durante una pausa del tour e poi, per via della pandemia di coronavirus, i tempi della pubblicazione si sono protratti fino al 2021.

Per il fondatore della band Steve Harris ci sono canzoni "molto variegate" nel nuovo album e alcune di queste sono davvero lunghe. Il cantante Bruce Dickinson ha confermato che ci saranno brani diversi dallo stile classico degli Iron Maiden e per questa ragione "i fan resteranno sorpresi".

Le parole di Steve Harris

Dopo i tanti rumor degli ultimi mesi l'ufficialità del nuovo disco degli Iron Maiden è arrivata nel mese di luglio. Nel frattempo tra i fan e la stampa era cresciuta a dismisura la curiosità per gli indizi che la band ha voluto disseminare nel tempo, che hanno divertito e creato la giusta attesa per questa nuovo disco in studio della band britannica.

Qualche settimana fa il fondatore della band ha spiegato il processo di lavorazione del disco: "Abbiamo registrato questo disco nello stesso modo in cui abbiamo fatto Book of Souls", ha detto Steve Harris nel presentare l'album. Il bassista conferma che alcune canzoni sono state complesse e hanno portato la band ad uno sforzo maggiore in studio di registrazione per arrivare all'effetto desiderato.

Secondo Harris il merito va al produttore che ha catturato "l'essenza del gruppo".

Il nuovo singolo degli Iron Maiden

Dopo la pubblicazione del primo singolo Writing on the wall, diffuso in formato streaming digitale a partire dallo scorso 15 luglio, arriva il video del secondo singolo Stratego.

Il nuovo album degli Iron Maiden uscirà il prossimo 3 settembre 2021 per la Parlophone Records.

Conterrà dieci brani in tutto per una durata complessiva di 82 minuti. Sarà inoltre disponibile per il preorder su Emp in vari formati. Si passa dal doppio compact disc all'edizione limitata in cofanetto (comprensiva di poster, Blu Ray, cartoline poster e origami) alle varie edizione in vinile, passando per l'edizione con la t-shirt del gruppo.