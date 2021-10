“Spesso accadono cose brutte che ci mettono alla prova”: Bianca Atzei, 34 anni, decide di raccontare la tragedia che ha vissuto negli ultimi mesi. La cantante, in un lungo messaggio apparso su Instagram, ha voluto condividere con i fan il dramma privato della perdita di un figlio, una vicenda dolorosa che l’ha vista protagonista insieme al compagno, Stefano Corti, inviato del programma Le Iene. Nella lettera, l’artista spiega di aver sempre mostrato al pubblico ogni parte della propria vita con la massima sincerità, mettendosi a nudo anche nelle debolezze e nelle sofferenze.

Per i personaggi pubblici sui social è fin troppo facile ostentare grandi sorrisi, fingendo che tutto vada bene; ma spesso la vita è ben diversa. In quei casi bisogna avere il coraggio di mostrarsi fragili. Inoltre, Bianca Atzei spiega di voler sensibilizzare la gente, attraverso la propria storia, su un argomento poco approfondito, ma che riguarda tante coppie.

Bianca Atzei descrive il desiderio di diventare mamma, coltivato a lungo

Nella sua lunga confessione, Bianca Atzei racconta il desiderio suo e del compagno di avere un bambino, anche se le persone vicine invitavano a non pensarci, “perché più ci pensi e più non arriva”. Eppure, secondo l’interprete, una donna non riesce a dimenticare questo profondo desiderio di maternità.

Infatti, dal momento in cui ci si sente pronte a diventare mamme, non c’è altra cosa che si desideri di più al mondo: in quella situazione, il passare del tempo genera timori e paure. Si pensa che ci sia qualcosa che non va, con la speranza che si affievolisce ogni mese, per poi magari tornare a rafforzarsi dopo poco tempo.

Il percorso di cure intrapreso da Bianca Atzei per rimanere incinta

Nella sua lunga confessione intima, Bianca Atzei si sofferma con estrema sincerità anche sulle cure che ha dovuto sostenere per rimanere incinta. Dopo un anno di attesa, qualcuno le ha consigliato di effettuare degli esami approfonditi: secondo la cantante, questo passaggio sarebbe dovuto arrivare qualche mese prima, per evitare una serie di negatività che nel frattempo avevano coinvolto anche il suo rapporto di coppia.

L’artista non nasconde la difficoltà del percorso medico intrapreso, tuttavia la speranza di rientrare in quel 35% di casi in cui le pazienti rimanevano incinte le ha permesso di andare avanti con le dolorose terapie a base di ormoni. Dopo più di un anno di cure, è finalmente arrivata la notizia più attesa, quella che Bianca Atzei definisce come l’emozione più bella della sua vita: sarebbe diventata mamma!

Il messaggio positivo di Bianca Atzei: ‘Bisogna andare avanti’

Purtroppo, dopo alcuni mesi, quella gioia è svanita nel nulla quando i medici hanno comunicato a Bianca e Stefano che la gravidanza si era interrotta e bisognava intervenire con un’operazione chirurgica. Così l'artista si è trovata a vivere un dramma simile a quelli di tantissime altre donne, che ora la cantante sente vicine.

Infatti, ha conosciuto quel tragico passaggio “in un battito di ciglia” da un’immensa felicità al dolore: per molte è complicato, quando non impossibile, avere un figlio ed è altrettanto difficile poterlo adottare. Raccontare la propria terribile esperienza per Bianca Atzei è anche un modo di liberarsi di un qualcosa di cui non si ha nessuna colpa, né si deve provare vergogna. Dopo aver ringraziato il compagno che le è stato sempre vicino, così come i genitori e il personale medico che l’ha assistita, la cantante chiude la lettera con un messaggio di speranza: “Torno a sorridere”. Infatti spiega che “bisogna andare avanti”, con la sicurezza che presto arriverà qualcosa di bello, senza nascondere di sognare ancora di poter diventare mamma.