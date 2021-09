L'ex cantante degli Iron Maiden, Paul Di'Anno necessita di un'operazione al ginocchio. L'ex frontman della band britannica, che ha partecipato ai primi due album del gruppo, ha seri problemi alle gambe. L'amico Kastro Pergjoni invita tutti i fan a supportare l'artista con una raccolta fondi. Finora le donazioni sono state importanti: sono state raccolte circa 13mila sterline.

Paul Di'Anno sta male

Paul Di'Anno sta male. L'ex cantante degli Iron Maiden ha bisogno di un intervento chirurgico al ginocchio e ha bisogno di fondi per sostenere questa operazione.

Per aiutarlo c'è l'amico Kastro Pergjoni, che dirige il Cart & horses pub di Londra, il luogo dove la band ha fatto il suo debutto in concerto nel 1976.

La raccolta fondi ha finora toccato quota 13mila sterline e servono altri soldi per poter aiutare il cantante, che nelle sue ultime apparizioni dal vivo non riusciva a stare in piedi ed è stato costretto a cantare da seduto. Per l'ex cantante della storica band britannica, che ha partecipato ai primi due album Iron Maiden e Killers prima di venir rimpiazzato da Bruce Dickinson, è una vera e propria corsa contro il tempo.

Le condizioni di salute

Gli ultimi anni non sono stati anni facili per l'ex cantante degli Iron Maiden, alle prese con non pochi problemi di salute.

Nel 2016 si è sottoposto ad un intervento per rimuovere un ascesso molto grande ai polmoni. Il musicista poi deve essere operato al ginocchio dopo essere stato coinvolto in diversi incidenti con la moto nel corso degli anni.

Questi problemi di salute hanno ostacolato anche le sue performance sul palco, al punto da costringerlo a cantare da seduto nei suoi concerti più recenti.

In un'intervista risalente allo scorso anno lo stesso Pergjoni ha fatto sapere di non aver contattato i suoi ex compagni di band per chiedere aiuto, ma spera comunque che i compagni della sua vecchia band si faccia vivo per poterlo sostenere in questo momento difficile.

La raccolta fondi per l'ex cantante degli Iron Maiden

Kastro Pergjoni che è il direttore del Cart & horses, pub di Londra dove gli Iron Maiden hanno fatto il loro debutto nel lontano 1976, ha condiviso sui social la foto di Paul Di'Anno, sottolineando la grave situazione per le sue gambe.

Il musicista è seduto sulla sedia a rotelle ed ha le gambe decisamente gonfie.

Allo stesso tempo Pergjoni invita tutti i fan a fare qualcosa per aiutare il musicista e ricorda che a tal proposito è attiva una raccolta fondi: “Chiamiamo a raccolta tutti i fan e tutti gli amici di Di’Anno per dargli supporto in questa lunga battaglia… le sue condizioni peggiorano col passare del tempo. Facciamolo per la nostra bestia”. Finora la raccolta sta procedendo bene e per le cure dell'ex cantante della band britannica sono stati raccolte finora ben 13mila sterline.