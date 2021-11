Un incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il ferimento di due ragazzi di 17 e 19 anni. Lo scontro si è verificato nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre nel cosentino. Dalle ultime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti sembrerebbe che i giovani siano andati a scontrarsi contro un muro posto al limite della carreggiata. L'impatto è stato molto forte. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato i due ragazzi, hanno provveduto al loro trasferimento in ospedale dove sono arrivati in gravi condizioni.

Sulla dinamica stanno indagando le forze dell'ordine. Sempre nel cosentino un altro incidente stradale ha causato il ferimento di una persona.

Cosenza, 17enne e 19enne gravi dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale

Due ragazzi, di cui non sono stati resi noti i nomi, intorno alle ore 1.30 della notte scorsa, sono rimasti coinvolti in un tragico incidente stradale verificatosi in provincia di Cosenza, precisamente sulla Strada Statale 107 Silana-Crotonese, nel tratto che congiunge Camigliatello Silano a Moccone. Le informazioni di quanto si è verificato risultano essere ancora frammentarie, ma sembrerebbe che, forse a causa dell'alta velocità, l'autovettura sulla quale stavano viaggiando i due ragazzi, sarebbe uscita di strada andandosi a schiantare contro un muro posto al limite della carreggiata.

Sul posto si sono quindi precipitati i sanitari del 118 stabilizzando i due giovani e cercando di prestare loro tutte le cure del caso. Successivamente sono stati trasportati in codice rosso presso l'ospedale di Cosenza. Le loro condizioni di salute risulterebbero essere al momento gravi. Sul posto si sono recati anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i vari rilievi di rito: si attende la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.

Altro incidente stradale nel cosentino

Un altro incidente stradale si è verificato in provincia di Cosenza nella giornata di sabato 30 ottobre, precisamente sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, al Km 251 in direzione nord. A rimanere coinvolti nel sinistro sono stati due autocarri che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati tra loro.

Una persona, a causa dell'impatto, è rimasta ferita ed è stata trasportata dal personale sanitario del 118 in ospedale. La circolazione stradale è stata interrotta per consentire la rimozione dei mezzi rimasti incidentati e per le operazioni di soccorso. Sulla dinamica stanno indagando le forze dell'ordine.