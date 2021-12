Il presidente della Sampdoria calcio, Massimo Ferrero, è stato arrestato nella mattinata di questo lunedì 6 dicembre.

Ferrero era presente ieri sera allo stadio Ferraris per seguire la gara della sua Sampdoria contro la Lazio ed era andato via dallo stadio ligure subito dopo il triplice fischio finale. La Gazzetta dello Sport lo aveva anche contattato e lui stesso aveva smentito al giornale rosa l'ipotesi di un cambio di allenatore dopo i recenti risultati poco esaltanti: dunque, aveva confermato mister D'Aversa sulla panchina blucerchiata.

Non solo: era prevista la sua presenza domani pomeriggio a un incontro ufficiale per la presentazione di uno sponsor importante, al fine di promuovere il turismo della regione Liguria, che è pronto a sponsorizzare Sampdoria, Genoa e Spezia (i tre club liguri in Serie A).

Le accuse per Massimo Ferrero: bancarotta e reati societari

Il presidente Massimo Ferrero è stato trasferito nel carcere di San Vittore a Milano, mentre sono andate ai domiciliari altre cinque persone, tra cui la figlia e il nipote del presidente della Sampdoria. Il club al momento non risulta coinvolto. I reati contestati, secondo quanto riportano varie testate, sono di bancarotta e reati societari.

Massimo Ferrero, nato a Roma (quartiere Testaccio) nel 1951, è un imprenditore attivo nel settore delle sale cinematografiche. Dal 2014 è inoltre diventato appunto proprietario e presidente della Sampdoria, rilevata dalla famiglia Garrone.

La Sampdoria in campionato

Come detto, la Sampdoria sta avendo diverse difficoltà in campionato in questo periodo.

Nelle ultime gare aveva avuto una leggera ripresa, vincendo due match consecutivi, prima di cadere nuovamente con la Fiorentina e con la Lazio. Il mister D'Aversa ha cercato di portare un gioco innovativo, ma al momento i frutti sono di una classifica deficitaria e 15 punti a malapena, con un solo +3 sulla zona retrocessione.

Davvero troppo poco per una società come la Sampdoria e per una squadra che ha una lunghissima tradizione in Serie A (e uno scudetto, vinto nel 1991). Davanti a questi risultati, più volte si è paventata sulla stampa l'ipotesi di un cambio allenatore nelle ultime settimane, ma poi è stata sempre smentita da Ferrero.

Le ultime due vittorie in campionato, la Sampdoria le ha raggiunte contro l'Hellas Verona e contro la Salernitana, rispettivamente il 21 e il 27 novembre scorsi.