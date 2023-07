Prosegue il Calciomercato anche per le squadre di Serie A. Nelle ultime ore è particolarmente attivo il Cagliari di Claudio Ranieri che è vicino ad alcuni obiettivi importanti in vari ruoli, ma ci sono importanti indiscrezioni anche attorno al Lecce, alla Salernitana e al Frosinone.

Cagliari: tre colpi importanti?

Il Cagliari neopromosso ha praticamente chiuso l'arrivo di Eldor Shomurodov. Su di lui aveva chiesto informazioni anche il Lecce, ma alla fine la destinazione della punta della Roma sembra essere il Cagliari di mister Claudio Ranieri. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è in chiusura il trasferimento dell’ex Spezia al Cagliari.

La formula del trasferimento di Shomurodov al Cagliari sarà quella del prestito con diritto di riscatto. In casa Cagliari nelle ultime ore sono caldissimi intanto i nomi di Matteo Prati della Spal e a José Luis Palomino dell'Atalanta. La dirigenza cagliaritana ha le idee chiare e vuole rafforzare la squadra acquistando giocatori che siano in grado di ricoprire al meglio i ruoli del 4-4-2, modulo con cui l'allenatore Ranieri inizierà la stagione.

Dopo la promozione il Cagliari è particolarmente attimo sul mercato, se si pensa che finora ha chiuso gli affari per diversi calciatori: Tommaso Augello, Gaetano Oristanio, Ibrahim Sulemana, Simone Scuffet, Jakub Jankto. Si tratta di cinque acquisti già ufficializzati e altri potrebbero arrivare.

Lecce, due nomi nuovi: Joao Pedro e Ramadani

Due nomi importanti nel calciomercato del Lecce: Joao Pedro e Ylber Ramadani. Il primo, vecchia conoscenza del calcio italiano, è l'ex attaccante del Cagliari che esce da un brutto infortunio e che nell'ultima stagione ha segnato 4 gol in 20 partite al Fenerbache. Su Joao Pedro c'è anche l'interesse di Sassuolo, Fiorentina e Udinese.

Il secondo è un centrocampista molto conosciuto in Albania, per il quale il direttore giallorosso Pantaleo Corvino sarebbe disposto a spendere circa un milione e mezzo. Il centrocampista è titolare della nazionale albanese e ha giocato 37 gare nell'Aberdeen, in Scozia, nell'ultima stagione.

Salernitana, Miretti a un passo

La Juventus è pronta a blindare il talentino Fabio Miretti.

Per lui è in arrivo un importante rinnovo del contratto. Ma il centrocampista può partire in prestito per giocare con più continuità: in pole c’è la Salernitana che lo segue da tempo. La trattativa potrebbe concludersi nei prossimi giorni. Prosegue anche la trattativa per lo scambio tra Hongla e Federico Bonazzoli tra Hellas Verona e Salernitana.

Il Frosinone è pronto investire in difesa. Il nome è Matteo Gabbia, ma sul difensore centrale del Milan ci sono anche Genoa e Lecce; inoltre il club ciociaro neopromosso cerca anche un secondo portiere.