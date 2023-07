Il calciomercato prosegue e soprattutto i club di Serie B nelle ultime ore sembrano particolarmente attivi con diverse trattative in chiusura e varie idee, come per esempio quella di Leonardo Bonucci, in uscita dalla Juventus, e seguito da tre club cadetti: Bari, Palermo, Sampdoria.

Particolarmente attivo è anche il Cosenza, che pensa a vari profili, fra cui Riccardo Improta.

Bari, Gaetano e Bonucci le idee calde

Sono due le idee caldissime del calciomercato del Bari. Il direttore sportivo del club biancorosso, Ciro Polito, è pronto a regalarsi un giocatore importante come il difensore Leonardo Bonucci.

Secondo le indiscrezioni, ci sono stati contatti con il difensore centrale ma ancora si è lontani dal considerarla una trattativa concreta anche perchè, soprattutto la concorrenza della Sampdoria, allenata dal suo amico Andrea Pirlo, non è facile da battere.

L'altra idea è quella di Gianluca Gaetano. Il centrocampista nell'ultima stagione ha trovato pochissimo spazio nel Napoli di Spalletti e adesso cerca una nuova sfida per rilanciarsi al più presto. Gaetano conosce bene la Serie B e l'ha anche vinta con la Cremonese nella stagione 2021- 2022, ottenendo la promozione in Serie A e trascorrendo la stagione da assoluto protagonista, scendendo in campo per 35 gare e segnando sette gol.

Cosenza, dopo Tutino altri nomi top nel calciomercato

Dopo il colpo Gennaro Tutino, il Cosenza di Guarascio ha chiuso l'affare per il giovane attaccante Crespi e punta ad altri nomi importanti. Quelli caldi delle ultime ore sono Andrea La Mantia, Riccardo Improta e Manuel Marras. Si tratta di tre profili di assoluto valore per il campionato di Serie B.

Ci sono però tre situazioni diverse per ognuno di essi. Per La Mantia, ci sono stati tanti contatti a inizio calciomercato e quando sembrava che il colpo potesse andare in porto, il suo attuale club, la Spal di Tacopina, ha alzato il prezzo del cartellino, causando il dietrofront del Cosenza. Le ultime indiscrezioni però fanno ben sperare su una chiusura positiva della trattativa, visto che la società di Ferrara sarebbe disposta ad accogliere la richiesta del club calabrese: trasferimento in prestito con diritto di riscatto in favore del Cosenza.

Riccardo Improta è in uscita dal Benevento, ma su di lui ci sono altri club. Rispetto a La Mantia, per lui finora c'è stata soltanto una chiacchierata. È un calciatore scritto sui taccuino del ds Gemmi, ma è una trattativa in fase embrionale.

Per Manuel Marras il Cosenza ha chiesto informazioni al Bari. Il trequartista non è stato convocato dai pugliesi per il ritiro di Roccaraso con la squadra e si sta allenando da solo. Adesso Marras attende un'offerta per cercare di rilanciarsi e Cosenza potrebbe essere la soluzione giusta.