Prosegue la lotta di Luisa Anna Monti contro il cancro al seno: purtroppo è la seconda volta che l'ex dama del trono over di Uomini e donne si ritrova in questa brutta situazione. Nonostante tutto, però, Luisa non perde il suo ottimismo né tanto meno la voglia di vivere. Per questa ragione, la donna ha deciso di informare i fan che la seguono su Instagram di come procede il suo percorso verso la guarigione. Il suo corpo è cambiato con le operazioni ma ciò che conta, come afferma la donna, è essere vivi e avere tanti affetti su cui poter contare, in primis Salvio, l'ex cavaliere che le ha rubato il cuore.

Il percorso di Luisa verso la guarigione

Le parole di Luisa arrivano dritte la cuore: l'ex dama di Uomini e Donne ha scritto un lungo post su Instagram in cui racconta come sta affrontando la sua seconda lotta a "Mister T", ossia il modo in cui lei chiama il tumore per esorcizzare la paura che una tale malattia fa a tutti.

"Il cammino verso la guarigione prosegue bene, sono molto stanca, il mio corpo ha subito dei cambiamenti ma sono viva", ha detto Monti che ha iniziato una terapia ormonale con i suoi duri effetti collaterali.

"Il cammino verso la guarigione non si compie da sole siamo tutte unite, tenendoci per mano" ha proseguito la donna riferendosi a tutti coloro che affrontano lo stesso percorso con la loro storia alle spalle.

"La cura principale è la positività, questa è la mia seconda volta e l'ho fregato maledetto Mister T", ha proseguito Luisa che non ha voluto trascurare il problema della prevenzione invitando tutti a non rimandare mai un controllo perché poi potrebbe essere troppo tardi. "Mostrare la mia sofferenza con la fierezza di essere vincente, la rinascita, sono stati mesi difficili e non è finita", ha detto poi Monti, la quale ha spiegato che la piuma che mostra nella foto postata su Ig rappresenta il tocco di chi ormai non c'è più ma che anche dall'alto la protegge.

La forza dell'ex dama del trono over di Uomini e Donne

"Non permetterò mai a nessuno di spegnere il mio bel sorriso", ha detto Luisa che ha voluto ricordare chi ha lottato con dignità ma purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia. Infine, Luisa ha ringraziato il compagno Salvio che è stato sempre vicino a lei. Le nozze con l'ex cavaliere erano vicine ma purtroppo sono state rimandate proprio per via del tumore.

Di certo, non appena Luisa se la sentirà i due convoleranno all'altare.

Per Luisa è stato un anno non facile, ma è chiaro che ha tutta la volontà di tornare più attiva di prima. Anche chi non ce l'ha fatta contribuisce a darle forza.