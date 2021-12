Il calciatore brasiliano Danilo della Juventus, di recente, ha condiviso un post su Instagram molto significativo. L'argomento è stata la depressione.

Danilo si è mostrato sensibile nei confronti di questo argomento, sottolineando come le sensazioni della persona depressa sono pesanti, in quanto sembra niente abbia senso, mancano le motivazioni e si è insicuri. Il calciatore brasiliano ha rimarcato il fatto che passerà tutto, ma se da soli non si riesce a superare la depressione è importante affidarsi a dei professionisti che possono aiutare. Danilo ha quindi sottolineato l'importanza di avere il coraggio di rivolgersi alle terapie, ai dottori perché sono in grado di alleggerire il peso che la persona depressa porta con sé.

"Volevo scrivere a chi soffre in silenzio, senza nemmeno poter contare sulla comprensione di chi è vicino. Lo so, non è una cosa da niente. Lo so, non è colpa di Dio. Quella sensazione che niente ha senso, che tutto è perduto", inizia così il post pubblicato da Danilo sul suo profilo Instagram e dedicato a chi soffre di depressione.

Il difensore della Juventus ha aggiunto: 'La lotta è solo tua, le sensazioni sono solo tue ma l'unico consiglio che sento di darti è: se non ce la fai, rivolgiti a un professionista'.

Il brasiliano ha quindi rimarcato il fatto che le terapie, gli specialisti possono aiutare chi soffre di depressione a superare la situazione.

Secondo Danilo le "persone illuminate" generano energia positiva, che aiuta ad affrontare nel migliore dei modi i momenti di difficoltà nella vita.

Il post del difensore della Juventus Danilo su Instagram ha ottenuto 50mila 'mi piace'

Il post condiviso da Danilo su Instagram riguardante la depressione ha ottenuto quasi 50 mila "mi piace" e tanti commenti a supporto delle sua parole.

Alcuni like sono arrivati dai suoi compagni della Juventus, che ritroverà in questi giorni alla Continassa per gli allenamenti.

Non è la prima volta che il brasiliano esprime riflessioni su tematiche sociali, dimostrandosi sensibile alle problematiche che riguardano la società.

Danilo è arrivato alla Juventus nel 2019

Danilo Luiz da Silva, nato il 15 luglio del 1991 a Bicas in Brasile, è un punto di riferimento non solo della Juventus (che lo ha tesserato dal Manchester City nell'estate 2019), ma anche della nazionale brasiliana, con la quale ha totalizzato finora 44 presenze.