La scelta di Andrea Nicole Conte ad Uomini e donne è avvenuta in maniera inusuale, ma alla fine pare proprio che l'amore abbia avuto la meglio. Ciprian Aftim ha conquistato la ex tronista, tanto che quest'ultima, contravvenendo alle regole del dating show, gli ha permesso di passare la notte in casa sua senza avvertire la redazione. A questo punto, era inevitabile che il percorso di Andrea terminasse bruscamente, tra le accuse di Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno tacciato la giovane di mancanza di rispetto e la delusione di Maria De Filippi, che aveva creduto sempre in lei.

Nonostante tutto, Andrea ad oggi si è detta felice, ammettendo che la conoscenza con Ciprian va a gonfie vele.

L'ex tronista ha passato del tempo con Ciprian

Andrea Nicole è al settimo cielo dopo la scelta a dir poco turbolenta, la storia con Ciprian prosegue nel migliore dei modi lontano dalle telecamere. A renderlo noto ai suoi follower è proprio la diretta interessata che ha aperto su Instagram il box delle domande. Chiaramente, l'interesse dei sostenitori si è concentrato sul modo in cui si sta sviluppando la sua storia d'amore con l'ex corteggiatore. 'Giorno dopo giorno sta superando qualunque aspettativa io mi fossi fatta', ha ammesso Andrea.

L'ex tronista, con un passato faticoso alle spalle, durante il suo percorso a Uomini e Donne ha abbattuto le sue barriere mentali ma anche i pregiudizi della gente.

La giovane, infatti, ha parlato in maniera limpida del percorso che ha dovuto affrontare per poter essere finalmente se stessa: nata in un corpo che non le apparteneva, adesso, Andrea Nicole non può che essere lieta per aver trovato l'amore. A quanto pare, Ciprian è stato capace di entrare in punta di piedi nella vita della giovane.

Per Andrea bilancio positivo del percorso a Uomini e Donne

I due ragazzi hanno avuto modo di passare del tempo insieme, prima che Andrea tornasse dalla sua famiglia che non vede da diverso tempo per poter passare le festività natalizie.

Il momento che sta vivendo Andrea è senza dubbio bello e positivo, tanto più che l'ex tronista ha voluto sottolineare come per lei, a prescindere dal finale, sia stato importante il percorso al dating show.

'Un'esperienza magica che mi ha dato tanto, amore, amicizie', ha ammesso Andrea parlando del periodo passato a Uomini e Donne.

Oltre ad aver trovato l'amore, Andrea Nicole ha stretto un bel legame d'amicizia con Roberta Giusti, la sua ex "collega" tronista.