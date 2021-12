Sarà un Natale all'insegna dell'amore quello che Tina Cipollari si appresta a vivere. Intervistata dal magazine Vero, la storica opinionista di Uomini e Donne ha parlato per la prima volta del suo nuovo amore.

La scintilla è scoccata la scorsa estate grazie ad alcuni amici in comune: l'uomo si chiama Alfredo e ha ridato la felicità a Tina, dopo la grande delusione vissuta a causa della fine della sua precedente storia d'amore con Vincenzo Ferrara.

Cipollari, però, non ha voluto fornire altri particolari, in quanto vorrebbe andarci piano, tanto che ancora tra Alfredo e i suoi figli, nati dal matrimonio con Kikò Nalli, non vi sarebbero stati contatti.

Tina ha trovato un nuovo amore: il nome dell'uomo è Alfredo

Lo aveva apertamente dichiarato durante una delle prime registrazioni della stagione in corso di Uomini e donne, ma adesso Tina ha fornito qualche particolare in più sulla nuova relazione che sta vivendo. L'opinionista non è più single e ha voluto dichiarare tutta la propria felicità.

'Alla faccia di Gemma, sotto l’albero ho trovato un vero amore: si chiama Alfredo', ha dichiarato Tina al settimanale, aggiungendo anche di essere felicissima per aver trovato un compagno con cui condividere la sua vita. Allo stesso tempo, però, la donna ha voluto sottolineare di non voler né correre né esporre troppo questo nuovo amore. Per questa ragione, i suoi tre figli, nati dal matrimonio con l'hair-stylist Nalli, con cui la storia si è chiusa pacificamente, hanno visto Alfredo solo da lontano senza avere ancora contatti diretti.

L'opinionista: 'Sono stata un po' sfortunata in amore'

Tina ha motivato la sua scelta affermando che i tre figli avevano conosciuto il suo ex compagno, con cui le cose sono finite male e non vuole che pensino che la mamma passa da un uomo all'altro. 'Sono stata un po’ sfortunata in amore', ha detto Cipollari, aggiungendo che le sue precedenti storie non sono durate, ma con Alfredo le cose potrebbero andare diversamente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Solo il tempo potrà dirlo: nel frattempo Tina non perde la sua verve che la rende tanto simpatica al pubblico di Canale 5. Prorompente, diretta e senza peli sulla lingua, Tina conta su un grosso seguito: l'opinionista ha tanti sostenitori che ne apprezzano l'autenticità e c'è da giurare che anche con il nuovo anno Cipollari regalerà al pubblico siparietti divertenti. Intanto i suoi fan fanno il tifo per lei e per la sua relazione con Alfredo.