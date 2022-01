"Papà conosceva Pasetti, lei gli ha chiesto aiuto": ci sono varie cose ancora da chiarire nel delitto di Gigi Bici, soprannome di Luigi Criscuolo, 60enne commerciante di biciclette. Ma Barbara Pasetti, la fisioterapista 44enne arrestata giovedì 20 gennaio, a un mese esatto dal ritrovamento dell'uomo morto a Cura Carpignano in provincia di Pavia, e dopo 42 giorni dalla sua scomparsa, avrebbe mentito. Una figlia di Criscuolo ha detto che i due si conoscevano. Pasetti è accusata di tentata estorsione e di aver partecipato all'occultamento del corpo.

Avrebbe chiesto un riscatto per la liberazione dell'uomo, probabilmente quando era già morto.

Gigi Bici, 'Mamma ho visto uno zombie'

'Mamma ho visto uno zombie'. Il 20 dicembre vicino al cancello secondario della villa, un ex convento nella frazione di Calignano dove vive Barbara Pasetti, il figlio di otto anni giocando a pallone avrebbe scoperto un corpo sfigurato sotto un cumulo di sterpaglie. Era di Gigi Bici, riconosciuto dai tatuaggi sul collo. L'autopsia ha accertato che fu picchiato e ucciso con un solo colpo di arma da fuoco alla tempia destra, il giorno stesso della sua scomparsa, non lontano dal boschetto dove era stata trovata l’auto, nella frazione Calignano di Cura.

La stessa Pasetti raccontò del ritrovamento del corpo nella prima di una lunga serie di apparizioni televisive a volto coperto.

Nelle successive, la donna si mostrò in video sicura dicendo di non aver paura di niente e di avere la coscienza pulita. Per gli inquirenti avrebbe raccontato bugie e operato depistaggi. Dopo settimane di indagini svolte nel più stretto riserbo, il colpo di scena. Lo scorso giovedì mattina, la Polizia è entrata nel casolare per una perquisizione con l'ausilio di cani molecolari e della Scientifica per cercare tracce di Gigi: il sospetto è che possa essere stato tenuto prigioniero.

Barbara, il padre e l'ex marito, sono stati portati in Questura per essere ascoltati. Poi lei, tornata a casa per prendere i suoi effetti personali, è stata trasferita nel carcere di Vigevano. Il casale è stato posto sotto sequestro.

Per la Procura di Pavia avrebbe contribuito a occultare il corpo dell'uomo e cercato di trarre profitto dalla sua custodia chiedendo soldi ai familiari.

Sarebbe stata lei ad aver scritto in un italiano sgrammaticato che avrebbe voluto far pensare a criminali stranieri, la lettera trovata con la foto del corpo dell'uomo nella cassetta della posta di casa sua. In essa si parla del bottino di una rapina che Gigi avrebbe dovuto restituire. Sarebbe anche l'autrice di altre lettere minatorie anonime, inviate ai familiari dello scomparso tra l'8 novembre e il 10 dicembre, in cui presunti rapinatori chiedono 390mila euro per liberare il loro caro.

Gigi Bici, la figlia: 'È stato straziante'

La fisioterapista è rimasta a testa china nell'auto civetta della Polizia che l'ha portata in carcere. È la stessa donna che ha sempre detto di non aver mai conosciuto Criscuolo e di essere finita nella vicenda per ragioni incomprensibili.

La sua versione è stata smentita da Stefania, una delle figlie di Gigi Bici. "L'aveva incontrato a giugno. Gli aveva chiesto aiuto dicendo di sentirsi minacciata dall'ex marito", ha detto Stefania. E Gigi, ex buttafuori in discoteca, una 'roccia' dal cuore tenero, le avrebbe subito teso una mano. Non avrebbe voluto andare da solo all'appuntamento, ma non avrebbe trovato nessuno disponibile ad accompagnarlo sul luogo in cui qualcuno gli avrebbe teso una trappola in un suo momento di fragilità: a causa di un intervento chirurgico a un ginocchio, poteva camminare solo con le stampelle.

"Penso che la storia del marito sia stata tutta una messinscena dal principio, il perché poi l'abbiano ucciso non lo sappiamo ancora purtroppo", ha detto Stefania.

Il momento dell'arresto di Barbara Pasetti nel racconto della figlia è stato straziante, ma la famiglia, in cerca di giustizia e verità, sperava che accadesse il prima possibile. "Mio padre era un uomo fantastico, un nonno fantastico. Da un giorno all'altro non lo abbiamo più trovato", ha detto Stefania. "Gioia, non sono io la donna che tuo padre doveva proteggere", aveva detto Pasetti a Katia, l'altra figlia di Gigi Bici.

Gigi Bici, ancora tanti misteri

Non è chiaro cosa possa essere accaduto a Gigi Bici dopo che è andato all'appuntamento, dove sia stato portato e chi abbia partecipato all'agguato. Non si sa chi lo abbia materialmente ucciso e quale sia stato il movente del delitto. Per il momento, Barbara Pasetti è l'unica indagata: da accertare che ruolo potrebbe avere avuto la fisioterapista che dalla cella si dichiara estranea ai fatti, nel rapimento e nell’uccisione dell’uomo. L'inchiesta affidata al procuratore Fabio Napoleone sta cercando di risolvere i tanti misteri del caso.