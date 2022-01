Francesco Chiofalo dovrà affrontare un'altra dura sfida: dopo l'intervento al cervello per via di un tumore sostenuto nel gennaio del 2019, il giovane dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico per rimuovere una 'grossa palla nera' individuata durante una risonanza di controllo. L'operazione purtroppo non potrà essere rimandata ma dovrà avere necessariamente luogo il prima possibile. A spiegarlo è stato il diretto interessato nelle scorse ore sui social.

Nuova operazione per Chiofalo

Una nuova prova attende Francesco nel 2022: rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, dove aveva aperto il box delle domande, Chiofalo ha raccontato che durante un controllo medico a cui deve sottoporsi regolarmente dopo il tumore al cervello ha scoperto di avere un'altra massa.

"Accidentalmente nell'ultima risonanza fatta si vede che nei condotti nasali all'altezza delle adenoidi c'è una grossa massa nera di forma sferica", ha scritto l'ex volto di Temptation Island.

A breve, quindi, Chiofalo dovrà operarsi presso il San Camillo di Roma, sua città natale e dove ancora adesso vive. Secondo i dottori che lo hanno in cura, l'urgenza dell'intervento deriva dal fatto che la posizione della massa, qualora crescesse ancora, potrebbe impedirgli di respirare. La scoperta è avvenuta in maniera casuale ma adesso, solo dopo la rimozione, con la relativa biopsia, si potrà capire se si tratta di una cisti o di un altro tumore. In quest'ultimo caso poi occorrerà capire se si tratta di una forma benigna o se si renderanno necessarie altre indagini o cure.

Francesco sereno accanto a Drusilla Gucci

Francesco, in ogni caso, si è detto sereno: affronterà la situazione con calma e agirà in base all'esito dell'operazione. Insomma, la sfida da affrontare non pare spaventare il trentaduenne. Molto probabilmente, la serenità di Francesco deriva anche dalla sua situazione sentimentale stabile che lo vede legato a Drusilla Gucci dalla scorsa estate.

Nonostante inizialmente le differenze tra Chiofalo e l'ereditiera avessero fatto credere che tra i due non potesse durare, la coppia ha smentito tutti i pronostici che remavano contro loro.

Drusilla e Francesco sono molto uniti tanto che secondo Chiofalo la sua fidanzata è la donna giusta con cui costruire un futuro. Dopo la relazione con Selvaggia Roma, con la quale ha partecipato a Temptation Island e con Antonella Fiordelisi, entrambe finite in malo modo, accanto a Drusilla, Chiofalo pare aver trovato la felicità, tanto da poter affrontare con estrema tranquillità anche il nuovo percorso medico che lo attende.