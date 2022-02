Continuano a trapelare notizie contrastanti sulle prossime puntate di Amici. L'ultimo aggiornamento che arriva direttamente da chi organizza i bus per il pubblico in studio: fanno sapere che sabato 5 febbraio ci sarà una nuova registrazione. Secondo quanto riportato dal canale Twitter Amici News l'appuntamento in questione sarà in forma ridotta a causa del presunto malessere di alcuni allievi e non si sa ancora se andrà in onda domenica 6 oppure la settimana successiva per evitare lo scontro con lo speciale di Domenica In dedicato a Sanremo.

Novità sugli appuntamenti con Amici 21

Sono tante e spesso contrastanti le anticipazioni che stanno trapelando sulla diciannovesima puntata di Amici. A poche ore di distanza dall'annuncio dello slittamento della registrazione di sabato 5 febbraio a mercoledì 9, è arrivata una notizia a tratti rassicurante per i fan del programma.

Chi organizza le trasferte del pubblico, ha confermato che tra due giorni Maria De Filippi condurrà un nuovo appuntamento con il talent-show, ma a delle inedite condizioni.

Le riprese che avranno luogo questo weekend, dunque, non riguarderanno tutti gli allievi e saranno più brevi del solito.

Il canale in questione ha riportato per prima questa informazione e fanno anche sapere che lo speciale in questione sarà in forma ridotta perché alcuni dei ragazzi stanno male e quindi non saranno presenti in studio.

Le ipotesi sul ritorno in tv di Amici

Dopo aver confermato che sabato 5 febbraio si registrerà una nuova puntata di Amici, le pagine che solitamente riportano le anticipazioni dettagliate di ciò che avviene durante le riprese del talent, hanno precisato: "La registrazione sarà in forma ridotta in quanto, come immaginavo, alcuni ragazzi stanno male".

"Attendiamo la programmazione di Mediaset per sapere se domenica ci sarà il continuo dello speciale oppure questa puntata ridotta", si legge ancora sui social network il 3 febbraio.

🔴 ATTENZIONE 🔴



La registrazione di sabato sarà fatta in MANIERA RIDOTTA in quanto alcuni dei ragazzi, come immaginavo, stanno male. Questa registrazione potrebbe slittare anche a domenica sempre in MANIERA RIDOTTA.#Amici21 — 💐 AMICI NEWS 💐 (@amicii_news) February 3, 2022

Ad oggi, dunque, si sa che una parte del cast del programma si ritroverà sabato in studio per dare vita ad un appuntamento che potrebbe essere trasmesso domenica 6 oppure la prossima settimana: saranno i vertici di rete a chiarire questo dubbio nelle ore che verranno.

La diciannovesima puntata dell'edizione numero 21 di Amici, dunque, potrebbe riguardare ancora il percorso degli alunni che non si sono ancora raccontati oppure il solito meccanismo ma con delle assenze per motivi di salute.

Casetta di Amici quasi disabitata

Ricapitolando, sabato 5 febbraio sarà registrata una puntata ridotta di Amici: Maria De Filippi condurrà un appuntamento più breve del talent-show al quale non parteciperanno quegli allievi che non stanno molto bene in questo periodo.

Anche se gli addetti ai lavori non l'hanno ancora confermato, prende sempre più piede l'ipotesi secondo la quale alcuni ragazzi avrebbero risultati positivi al Covid e per questo motivo sarebbero spariti dai daytime.

Il quotidiano che è andato in onda il 3 febbraio, ad esempio, è stato dedicato ancora ai casting di Alessandra Celentano, alla presentazione del nuovo ballerino Michele (al quale è stato chiesto di commentare i compagni di categoria tramite dei video e non di persona) e al parere che Mattia ha espresso sui suoi possibili sfidanti di latinoamericano.

Gli unici talenti che sono stati mostrati all'interno della sempre più disabitata casetta in questi giorni, sono Crytical e Mattia: di tutti gli altri cantanti e ballerini si sono perse le tracce da più di una settimana e oggi è trapelata l'indiscrezione sul precario stato di salute che avrebbero molti di loro (motivo per il quale non prenderanno parte alle riprese di sabato prossimo).