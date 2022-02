Mercoledì 2 febbraio, su Rai1, è stata trasmessa la seconda serata del Festival di Sanremo. Al fianco di Amadeus, c'è stata Lorena Cesarini. La 35enne ha portato sul palco dell'Ariston un monologo legato alla piaga del razzismo. L'attrice ha spiegato che dopo essere stata invitata alla kermesse è stata travolta dall'odio di alcuni utenti del web.

L'emozione di Lorena

Lorena Cesarini, dopo essere arrivata a Sanremo, ha dichiarato di essere nata a Dakar da mamma senegalese e papà italiano. La diretta interessata ha sostenuto di essere molto fiera della sua cittadinanza.

Tuttavia, l'attrice ha spiegato che dopo essere stata scelta come "valletta" da Amadeus ha sperimentato l'odio di alcuni haters.

Nel corso del suo intervento, Cesarini ha letto alcuni commenti ricevuti: "E' arrivata l'extracomunitaria", "Forse, l'hanno chiamata per lavare le scale e annaffiare i fiori di Sanremo". Ai leoni da tastiera, Lorena ha risposto che non c'è nulla di male a lavare le scale in quanto è un lavoro nobile come altri. Poi, la diretta interessata ha fatto una riflessione sull'odio di alcuni che l'ha travolta: "A 34 anni scopro che non è vero che sono una ragazza italiana come tante, resto nera". L'attrice ha precisato di non avere mai avuto determinati problemi né a scuola, né sul posto di lavoro: "Evidentemente per alcuni il colore della pelle è un problema".

'Ci sono rimasta male, ma poi mi è passata'

La co-conduttrice della seconda serata di Sanremo ha proseguito con il suo monologo contro il razzismo: "All'inizio ci sono rimasta male, ma poi mi è passata". L'attrice si è domandata perché c'è gente che si è indignata per la sua presenza sul palco dell'Ariston. Inoltre, Lorena si è chiesta perché alcune persone hanno dimostrato di avere problemi con il suo colore della pelle.

Cesarini ha precisato di non essere arrivata alla kermesse per dare una lezione ai suoi haters. Munita del libro "Il razzismo spiegato a mia figlia di Tahar Ben Jelloun", ha voluto fare una riflessione sul tema: "Il razzismo non ha una base scientifica, perché esiste un solo genere umano".

L'intervento di Lorena Cesarini si è concluso con le lacrime della ragazza e l'applauso dei presenti al teatro Ariston di Sanremo.

Amadeus sigla un altro record

Il giorno seguente la seconda serata del Festival di Sanremo, sono stati divulgati i dati auditel. A quanto pare Amadeus ha siglato un altro record: sono stati 11.320.000 i telespettatori incollati al piccolo schermo con uno share del 55,8%.

Analizzando i numeri, dalle 21:29 alle 23:33 la kermesse è stata seguita dal 55,3% di share, mentre la seconda parte ha ottenuto il 57,4% di ascolti. Il picco di telespettatori è stato raggiunto alle 21:45 con l'ingresso del comico pugliese Checco Zalone. Al contrario il picco in share è arrivato alle 23:29 quando il comico ha vestito i panni del virologo Oronzo Carrisi.