La campagna vaccinale anti-Covid è arrivata anche al GFVip. Sebbene alcuni partecipanti abbiano ricevuto la dose booster nella casa di Cinecittà, pare che gli autori abbiano imposto il “silenzio”.

Ai concorrenti del reality show sarebbe infatti stato chiesto di non menzionare troppo esplicitamente l’argomento davanti alle telecamere. Ciononostante, nelle scorse ore, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan ne hanno parlato.

I vaccini arrivano nella casa di Cinecittà

Parlando con Miriana Trevisan, Manila Nazzaro ha confidato di avere ricevuto la dose booster di vaccino anti-Covid insieme ad Alessandro Basciano.

A tal proposito l’ex Miss Italia ha menzionato anche un siparietto andato in scena con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne: “Ad Alessandro hanno chiesto che patologie ha. Io ho risposto varie e multiple”. Manila ha rivelato di essersi divertita molto per l’accaduto. Poco dopo, la 44enne pugliese ha raccontato all'amica Miriana di non avere avuto particolare problemi con la somministrazione del vaccino, ma di avere solamente un po' la testa pesante.

In un secondo momento la stessa Nazzaro ha chiesto a Miriana se lei avesse ricevuto o meno la dose booster. A quel punto Trevisan ha risposto esito negativo, spiegando di avere completato il ciclo vaccinale nella seconda settimana di settembre. Dunque, non sarebbe stata ancora giunto il momento del richiamo.

I concorrenti del GF non sono al corrente che in Italia la bose booster è stata anticipata da 6 a 5 mesi.

Katia Ricciarelli menziona l’argomento vaccini al GFVip

Nei giorni scorsi, la dose booster è stata somministrata a Giucas Casella, Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli, quest’ultima parlando con i suoi compagni d’avventura ha spiegato di avere ricevuto il vaccino.

Sebbene la cantante lirica sia stata invitata a non parlare dell’argomento all’interno del GFVip ha reso ugualmente pubblica la notizia: “Mi hanno detto che non dovrei dirlo, ma lo dico. Ho ricevuto il vaccino e sono un po’ su di giri”.

Al giovane Medugno che si è domandato perché non fosse stato chiamato, Nathaly ha spiegato che la bose booster è stata somministrata prima agli over 50, mentre poi probabilmente verrà messa a disposizione anche del resto dei coinquilini della casa.

L'argomento vaccini al GFVip

Stando alle indiscrezioni (e in base a quanto emerge dalle stesse parole di Katia Ricciarelli) ai concorrenti del GF Vip sarebbe stato chiesto di non parlare della campagna vaccinale. L'argomento dei vaccini in questo periodo è molto delicato e per questo probabilmente il Grande Fratello ha deciso di non parlarne esplicitamente in un programma televisivo leggero e spensierato.

Nelle due edizioni precedenti, ai concorrenti era stato chiesto di non parlare di Covid-19.