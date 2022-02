"Il signor Criscuolo è morto, ma anche io, forse, ho rischiato di fare la sua stessa fine". A parlare, ai microfoni di Quarto Grado è Gian Andrea Toffano, l'ex marito di Barbara Pasetti, fisioterapista 40enne al momento unica indagata per la morte di Luigi Criscuolo, ex commerciante pavese meglio conosciuto come Gigi Bici.

'La stessa fine di Gigi Bici'

Venerdì 11 febbraio, la trasmissione di approfondimento giornalistico ha dedicato ampio spazio al caso di Cronaca Nera che ha sconvolto la provincia di Pavia. Ai microfoni di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è intervenuto Gian Andrea Toffano.

L'ex marito di Barbara Pasetti, ribadendo la sua totale estraneità alla vicenda, ha dichiarato: "Forse ho rischiato di fare la stessa fine di Gigi Bici".

L'uomo, che nei giorni scorsi è stato ascoltato dagli inquirenti come "persona informata sui fatti", ha puntualizzato di non aver mai conosciuto l'ex commerciante 60enne Luigi Criscuolo e di aver saputo della sua esistenza solo in seguito alla sua scomparsa da Pavia, avvenuta lo scorso 8 novembre. "È stata la mia ex moglie a parlarmene nel corso di una delle nostre telefonate - ha spiegato Gian Andrea - mi disse che c’era uno spiegamento di forze notevole e mancava solo che cercassero Luigi Criscuolo con gli elicotteri". Poi, ha ricordato che lo scorso 20 gennaio, Barbara, lo ha avvertito per comunicargli di trovarsi a Pavia, in Questura, per essere interrogata e, di conseguenza, gli ha riferito quanto accaduto.

Gigi Bici avrebbe dovuto 'sistemare' l'ex di Barbara Pasetti

Gigi Bici è stato ritrovato senza vita domenica 20 dicembre a Calignano, frazione di Cura Carpignano (Pavia), a due passi della villetta, ricavata da un ex convento seicentesco, abitata da Barbara Pasetti e dal figlioletto. La donna, detenuta nel carcere di Vigevano dallo scorso 20 gennaio, ha sempre sostenuto di non aver mai avuto niente a che fare con Criscuolo.

Tuttavia, il quadro emerso durante l'attività investigativa portato avanti dallo locale Squadra Mobile e dalla Polizia Scientifica, racconterebbe tutt'altra verità.

Secondo gli inquirenti, infatti, la fisioterapista 40enne - accusata per tentata estorsione e indagata di omicidio e occultamento di cadavere - avrebbe conosciuto Gigi Bici grazie a un carrozziere e avrebbe "assoldato" l'ex commerciante di bici per "sistemare" l'ex marito Gian Andrea, da lei descritto come un persona violenta.

In proposito, Toffano ha affermato: "Mi è caduto il mondo addosso". Quindi, ha spiegato: "Da quando ci siamo fidanzati fino alla separazione non c’è stato una sola volta in cui abbia alzato un dito su Barbara".