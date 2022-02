Prosegue l'offensiva dell'esercito russo sull'Ucraina e sono ore di angoscia pure per i cittadini ucraini che vivono nei paesi occidentali, tra cui l'attrice Anna Safroncik. Quest'ultima, da anni in Italia, è intervenuta nelle scorse ore su Instagram per esprimere la propria preoccupazione per il conflitto in Ucraina, paese in cui vive il padre, insegnante di canto all'università. Nonostante le continue insistenze da parte della figlia affinché la raggiungesse in Italia, l'uomo infatti ha scelto di non lasciare il suo paese.

Intanto il queste stesse ore, simili parole di preoccupazione su quanto stata avvenendo in Ucraina arrivano anche da parte della ballerina Anastasia Kuzmina.

Le dichiarazioni di Anna Safroncik sul padre a Kiev

"Sento mio padre ogni ora per sapere come va. Siamo molto angosciati e nessuno ha dormito stanotte", ha esordito così Anna Safroncik, sfogandosi con i suoi seguaci su Instagram.

"Vorremmo portare via i nostri cari da Kiev, ma al momento è impossibile. Vige la legge marziale, ma soprattutto qualunque uomo che viene fermato per strada sul territorio ucraino è arruolato", ha poi aggiunto l'attrice nata a Kiev il 4 gennaio 1981, spiegando ciò che sta accadendo nel suo paese in queste ultime ore.

"Papà sta bene, è a casa sua ed è lui che mi da la forza. Riesce a essere ottimista anche in situazioni del genere. È un grande uomo", ha infine chiosato Safroncik riguardo alle condizioni di salute di suo padre.

Nelle prime ore della diretta social, l'attrice ha spiegato che il suo timore più grande è un probabile attacco aereo sulla capitale ucraina.

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Safroncik ha affermato: "Non riesco ad accettare che ci sia la guerra, che ci sia questo momento di paura. Sono talmente arrabbiata.

È una guerra mai finita, ma è da quando ci sono state le prime ribellioni al centro di Kiev, che gli scontri continuano".

Anastasia Kuzmina preoccupata per la sua Ucraina

A esprimere la propria forte preoccupazione per le conseguenze del conflitto è stata pure la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina, la quale ha dichiarato in una recente diretta su Instagram: "Abbiamo davvero bisogno di un aiuto ora.

È già incredibile che l'Ucraina abbia resistito questo primo giorno e mezzo".

La danzatrice di Ballando con le stelle, nata a Kiev, ha poi lanciato un appello a più persone possibili affinché il suo paese sia sostenuto e protetto: "Abbiamo bisogno di un effettivo sostegno della NATO. Gli ucraini stanno morendo per difendere il nostro Paese. Dal cielo non abbiamo possibilità. Ci andranno di mezzo migliaia di persone normali. Non lasciate da sola l'Ucraina".