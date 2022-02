Su Instagram, Anna Safroncik ha espresso preoccupazione per la Guerra in Ucraina. L'attrice originaria di Kiev, che ormai da diversi anni vive stabilmente in Italia, si è detta preoccupata in particolare per il suo papà, il quale si trova appunto nella capitale ucraina: nonostante sia in continuo contatto con lui, l'attrice ha ammesso che la situazione è molto angosciante.

Le parole dell'attrice Anna Safroncik

L'attrice cinematografica e televisiva 41enne Anna Safroncik, originaria di Kiev, vive stabilmente in Italia da diversi anni. In seguito all'invasione russa in territorio ucraino, l'artista ha rivelato ai suoi followers di essere molto preoccupata per suo padre, inoltre ha spiegato di avere cercato di portarlo in Italia, ma di non aver fatto in tempo.

Inoltre Safroncik ha affermato: "Sento mio padre ogni ora per sapere come va". Poi, ha aggiunto: "Siamo molto angosciati e nessuno ha dormito".

Poi l'attrice ha fatto sapere che nella capitale "si sentono bombe e spari" e che le famiglie sono chiuse in casa nel terrore: "Vorremmo portare via i nostri cari da Kiev, ma al momento è impossibile".

Safroncik aggiorna sulla situazione

Sabato 26 febbraio, Anna Safroncik è tornata a esprimersi su Instagram e lo ha fatto ringraziando i propri fan per il sostegno ricevuto. La 41enne ha rivelato di essere stata aggiornata dal papà: "Papà sta bene. Sta a casa ed è lui che da la forza a me".

L'attrice si è detta stupita perché suo padre riesce sempre ad avere un certo ottimismo.

Infine, Anna Safroncik si è augurata che la Guerra in Ucraina possa terminare il prima possibile.

Interviene anche la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina

Nei giorni scorsi, su Instagram, era intervenuta anche un'altra artista ucraina da tempo in Italia, ossia Anastasia Kuzmina. La giovane ballerina di Ballando con le Stelle è originaria di Kiev - come Anna Sanfroncik - e nella capitale ucraina ci sono i suoi nonni.

In seguito allo scoppio della guerra in Ucraina, la ragazza aveva dichiarato di voler mettere in "pausa" l'account social: "Mi cancello perché non fa altro che mettere ansia". Kuzmina vive in Italia da un paio d'anni, ma i suoi cari sono ancora nella capitale ucraina; in varie occasioni aveva dichiarato di voler riportare i familiari in Italia.

Successivamente la ballerina professionista ha pubblicato sui social un altro post senza didascalia, ma solamente con la bandiera ucraina.