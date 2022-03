Dopo la fine della sua relazione con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha scelto di raccontarsi a cuore aperto. L'ex fidanzato della showgirl argentina, attraverso i social, ha voluto fare chiarezza su questa relazione ed ha svelato degli aspetti inediti legati al periodo in cui è stato fidanzato con la donna più desiderata d'Italia.

Ma non è finita qui, perché Antonino ha avuto modo di parlare anche di se stesso ed ha svelato per la prima volta, che in questi mesi ha scoperto di avere una malattia, con la quale dovrà convivere per tutta la vita.

Antonino Spinalbese rompe il silenzio dopo l'addio con Belen

Nel dettaglio, le love story tra Belen e Antonino ha riempito le pagine dei settimanali per diverse settimane. La showgirl argentina si professava innamorata pazza di lui, al punto da decidere insieme di mettere su famiglia.

E così, pochi mesi dopo il fidanzamento, la showgirl annunciò di essere in dolce attesa della sua seconda bambina: la piccola Luna Marì, figlia di Antonino.

Peccato, però, che poco dopo la nascita della bambina, le cose con Antonino non sono andate più bene al punto che i due scelsero di chiudere la loro relazione e di intraprendere strade differenti.

E, adesso che Belen sembra essersi rifatta una vita al fianco del suo ex marito Stefano De Martino, Antonino Spinalbese ha rotto il silenzio sui social ed ha fatto chiarezza sulla sua storia con la showgirl.

'Sono un tipo riservato', ammette Antonino parlando della relazione con Belen

"L'amore ci cambia già di per sé, ma quando diventi un personaggio famoso è diverso. Vieni catapultato in un mondo parallelo, in un universo nuovo", ha svelato Antonino aggiungendo che la sua vita privata di punto in bianco è stata sbandierata ai "quattro venti".

"Qualcosa di strano per un tipo riservato come me. In fondo mi sento sempre quel ragazzo semplice di Torre Del Greco", ha ammesso Antonino.

Ma non è finita qui, perché dopo la fine della relazione con la showgirl argentina, Spinalbese ha anche scoperto di avere una malattia autoimmune.

'Ho una grave malattia autoimmune', svela l'ex fidanzato di Belen

"Accusai un dolore nella parte alta dell'intestino. Inizialmente pensai ad un po' di fatica, ma il dolore non si arrestava", ha raccontato l'ex fidanzato di Belen.

"Ho una grave malattia autoimmune con il quale dovrò probabilmente convivere per tutto il resto della mia vita", ha spiegato il ragazzo sui social, spiazzando anche le persone che lo seguono e che lo supportano.

"Uscito dall'ospedale avevo perso 13 chili. Il mio aspetto fisico non era più il mio", ha raccontato Antonino che adesso, per fortuna, ha cominciato a riprendere in mano le redini della sua vita dopo questo periodo buio.

Di sicuro, l'affetto tra Antonino e Belen non potrà mai svanire del tutto, dato che i due condividono una delle gioie più grandi della loro vita: la piccola Luna Marì, che ha poco più di un anno.

Nuovo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino?

Nel frattempo, però, la showgirl argentina ha già voltato pagina. Dopo l'addio con Spinalbese, si sono diffuse voci legate ad un possibile ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Voci che i due diretti interessati, genitori del piccolo Santiago, non hanno mai smentito e nel corso di una recente intervista a Domenica In, è stato proprio De Martino a confermare di vedere spesso Belen nell'ultimo periodo.

Tra i due, quindi, sarebbe ritornato di nuovo il sereno e questo fa ben sperare i tantissimi fan della coppia, che sognano un ritorno di fiamma definitivo, dopo i riavvicinamenti che ci sono stati negli anni passati e che non hanno portato a nulla di concreto.