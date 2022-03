Dopo quasi dieci giorni al San Raffaele, Fedez stamattina, giovedì 31 marzo, è stato finalmente dimesso. Un periodo difficile per il rapper che dopo aver annunciato ai fan di avere un problema di salute, ha confessato di aver subito un intervento al pancreas perché colpito da una forma rarissima di tumore. Al fianco di Federico per tutto il periodo c'è stata la moglie Chiara Ferragni che con lui ha condiviso diverse notti in ospedale oltre che i giorni precedenti all'operazione chirurgica fatti di esami, diagnosi e preoccupazioni. Anche questa mattina, lasciando l'ospedale, l'influencer era la fianco di Fedez.

Le dimissioni dopo l'operazione chirurgica per rimuovere il tumore

'Sto bene', sono state le parole, poche ma significative, che Fedez ha riferito stamattina ai giornalisti dell'Ansa che lo hanno intercettato mentre lasciava il San Raffaele di Milano per fare finalmente ritorno a casa mano nella mano con Chiara. Ad attenderlo la sua famiglia ed in primis i figli Leone e Vittoria. Il cantante stesso aveva dichiarato qualche giorno fa che poter ritornare dai suoi piccoli per lui avrebbe rappresentato il ritorno alla vita. E così di certo sarà.

La notizia del tumore che lo ha colpito al pancreas è stato per i suoi fan, e non solo, un fulmine a ciel sereno. Innumerevoli sono stati i messaggi di supporto inviati a Fedez provenienti non solo dai follower ma anche dai 'colleghi' del mondo dello spettacolo che lo hanno sostenuto in ogni modo.

Fondamentale la presenza degli affetti più cari che dopo aver rispettato il silenzio del cantante nei giorni precedenti all'intervento chirurgico che è durato ben sei ore sono tornati a farsi vivi sui social, in primis la moglie che lo ha definito 'il suo eroe'.

Convalescenza post-operatoria a casa

Fedez adesso dovrà proseguire la convalescenza a casa, ma di certo l'ambiente rassicurante lo aiuterà a superare il prima possibile il momento.

E di sicuro, sia lui, che pian piano è tornato attivo sul profilo Instagram, che Chiara aggiorneranno i fan sulle condizioni di salute visto che Fedez ha deciso di condividere con chi lo segue anche questa circostanza della sua vita, con l'intento di dare forza a chi sta attraversando il suo stesso tunnel.

Non solo vita 'patinata' ma anche difficoltà e problemi: Fedez ha deciso di seguire la strada della verità.

Il tumore di Fedez è stato scoperto, fortunatamente, in maniera repentina per cui per lui ci sono altissime possibilità di guarigione completa come dichiarato dal medico che lo ha in cura. Adesso non resta che seguire con Fedez i passi della ripresa e la voglia di tornare presto in pista lo aiuterà ad anticipare tutti i tempi.