Nella giornata del 24 marzo Fedez ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute. Qualche giorno fa il rapper aveva spiazzato i suoi fan pubblicando un video su Instagram in cui aveva annunciato di aver scoperto di avere una malattia. In tale occasione, però, aveva preferito non dare ulteriori spiegazioni sulla faccenda. In questi giorni si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico e, solo dopo l'operazione, ha deciso di svelare che cosa gli è successo: i medici gli hanno trovato un tumore al pancreas.

Il post di Fedez su Instagram in cui appare in ospedale prima e dopo l'operazione

Fedez ha pubblicato un post su Instagram in cui ha raccontato a tutti i suoi fan la drammatica esperienza che ha vissuto in questi giorni. Il post in questione è caratterizzato da una serie di foto in cui è presente il cantante in ospedale sia prima sia dopo l'operazione chirurgica. Nelle immagini, chiaramente, non può mancare sua moglie Chiara Ferragni, che in questo periodo gli è stata sempre accanto, e suo figlio Leone, il quale ha registrato un video per il suo papà per augurargli una pronta guarigione.

Il rapper racconta di avere un tumore al pancreas, trovato in tempo

A corredo delle immagini, poi, Fedez ha aggiunto una sintetica didascalia in cui ha ragguagliato i fan in merito alla sua malattia e alle sue attuali condizioni di salute.

Il protagonista ha detto: "Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino al pancreas". Successivamente ha spiegato che si tratta di un particolare tipo di tumore decisamente aggressivo che, se non viene scoperto in tempo, può portare a conseguenze estremamente gravi. Proprio in virtù di questo, il rapper ha aggiunto di essersi dovuto sottoporre di urgenza a un intervento chirurgico per asportare il tumore.

Come sta adesso Fedez e la vicinanza di Chiara Ferragni e dei fan

A tal proposito, Fedez ha detto. "Mi sono dovuto sottoporre a un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)". A distanza di due giorni dall'intervento, Fedez ha avuto la forza e la voglia di raccontare quello che gli è accaduto a tutta la sua community di Instagram.

Il cantante, poi, ci ha tenuto a precisare che, al momento, si trova ancora in ospedale in quanto è necessario effettuare un periodo di degenza supervisionato dai medici. Ad ogni modo, non vede l'ora di poter tornare a casa per riabbracciare finalmente i suoi figli Leone e Vittoria.

Anche sua moglie Chiara Ferragni ha condiviso il post di suo marito e tutta la loro community si è riunita al di sotto dei post in questione per mostrare sostegno e vicinanza ai due per questo momento così delicato.