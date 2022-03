Era venerdì 18 marzo quando su Instagram Fedez annunciava ai suoi follower di avere scoperto un problema di salute. A distanza di una settimana, il rapper milanese è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Su Instagram, il marito di Chiara Ferragni ha spiegato di avere scoperto di avere un raro tumore al pancreas.

Le parole del rapper

Su Instagram, Fedez ha rivelato perché si è dovuto sottoporre a un'intervento chirurgico d'urgenza: "Settimana scorsa ho scoperto di avere raro tumore del pancreas".

Il marito di Chiara Ferragni ha rivelato che non è facile "convivere" con un "intruso" del genere se non viene scoperto in modo tempestivo. Per questo motivo nel giro di una settimana il rapper è stato sopposto ad accertamenti clinici, ricoverato al San Raffaele di Milano e operato: "Mi sono dovuto sottoporre a un intervento chirurgico di sei ore".

Come sta ora Fedez? Il diretto interessato ha confidato ai suoi fan di essere in ottime condizioni di salute. A tal proposito il 32enne ha fatto sapere che non vede l'ora di tornare a casa dai suoi figli Leone e Vittoria e dalla moglie Chiara anche se ci vorranno un po' di giorni. Infine, l'artista ha speso parole d'affetto per l'equipe di dottori che si è occupata di lui durante l'intervento e nel post-intervento: "Grazie per essermi stati accanto in questi giorni così intensi".

Fedez ha spiegato che tutti i messaggi ricevuti gli hanno trasmesso una grande positività.

Il messaggio di Ferragni

In seguito al post pubblicato da Fedez, è arrivato un messaggio di Chiara Ferragni. La moglie del rapper milanese ha postato una foto mentre era in ospedale con il 32enne. La influencer di Cremona nella didascalia ha spiegato che lo scatto è stato fatto qualche giorno prima dell'intervento: "Eravamo terrorizzati da tutto".

La 34enne non ha nascosto di avere avuto paura per il futuro: "L'operazione martedì è andata bene e lui è ancora ricoverato".

Chiara Ferragni si è augurata che quanto accaduto a Fedez presto possa diventare solamente un brutto e lontano ricordo. Infine, la diretta interessata ha confidato che la malattia del coniuge ha insegnato alla sua famiglia ancora di più ad apprezzare la vita e viverla a pieno.

Vittoria ha compiuto un anno

Nella giornata di mercoledì 23 marzo, la seconda figlia di Fedez e Chiara Ferragni ha compiuto un anno. Per l'occasione, la influencer ha pubblicato uno scatto di famiglia fatto qualche giorno prima. Poi la diretta interessata ha reso noto il ricovero del coniuge: "Sarà presto a casa". La 34enne ha fatto una precisazione sullo scatto: "Sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale".