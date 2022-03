L'attore Patrizio Rispo, noto ai fan di Un posto al sole per il ruolo di Raffaele Giordano, ha svelato di essere riuscito a sconfiggere il cancro. L'artista, in un'intervista a Il Mattino, ha descritto l'incredibile esperienza che ha vissuto da poco.

Tutto ha avuto inizio nel 2016, quando ha accettato di fare da testimonial alla lotta contro il cancro alla prostata. Il professore che aveva scelto lui come volto della campagna di prevenzione ha insistito perché l'attore facesse un controllo, facendo venire alla luce la presenza di una neoplasia.

Nel 2016 Patrizio Rispo, in quanto testimonial della campagna per la prevenzione contro il cancro alla prostata, fu invitato a fare lui stesso un controllo. Fu allora che l'attore scoprì di avere un tumore, tuttavia per un evento fortuito non si operò.

Queste le sue parole: "Nel 2016, il mio intervento chirurgico saltò, perché mancò la corrente elettrica in ospedale". L'attore poi è entrato più nel dettaglio spiegando che la corrente non tornò fino al giorno dopo e che lui interpretò ciò come un messaggio di sua madre.

L'attore preferì quindi rinunciare all'intervento, quasi per scaramanzia. "Con il senno di poi, posso definirlo un miracolo.

L'intervento nel 2016 sarebbe stato invasivo".

Patrizio Rispo: 'Ho convissuto con la malattia'

Dopo aver scoperto la malattia, Patrizio Rispo aveva inizialmente scelto di non operarsi, ma comunque non ha lasciato nulla al caso. L'attore ha dichiarato infatti di aver tenuto la situazione, costantemente, sotto controllo, facendo controlli periodici: "Ho convissuto bene con la mia malattia, perché temevo di più le conseguenze dell'intervento chirurgico".

Rispo ha poi aggiunto di avere vigilato sul suo stato di salute fino alla decisione, di queste settimane, di operarsi.

La confessione di Rispo: 'Ho avuto due tumori, che ho tolto proprio dieci giorni fa'

L'attore che interpreta, in Un posto al sole, il portiere di Palazzo Palladini ha rivelato di essersi operato da pochi giorni: "Ho avuto due tumori, che ho tolto dieci giorni fa, ma ora sto benissimo.

Sono stato dimesso il giorno dopo l'intervento".

Patrizio Rispo ha spiegato di essersi operato presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La clinica è dotata di una tecnologia all'avanguardia che permette di operare un modo non invasivo, attraverso l'utilizzo di ultrasuoni focalizzati. Questo nuovo macchinario in dotazione permette anche di evitare la radioterapia eliminando, in un'unica sessione, i tessuti cancerosi.