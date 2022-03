In questi giorni non si fa altro che parlare di Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano. Al GFVip l'ex volto di Temptation Island aveva affermato che la coinquilina aveva pronunciato frasi offensive nei confronti delle sorelle Selassié. Dal momento che non è stato trovato alcun video sul web, la showgirl si è detta pronta a querelare il 32enne ligure.

L'episodio incriminato

Lo scorso giovedì 24 febbraio, Caldonazzo si è trovata al centro di un polverone al GFVip. Tutto è partito da una frase riportata da Basciano alla sua fidanzata. Il 32enne ligure ha sostenuto che Nathaly aveva pronunciato una frase offensiva su Jessica e Lulù Selassié.

A quel punto, la maggior parte dei "vipponi" ha deciso di nominare la 52enne romana. Nella 45^ puntata del Reality Show, Signorini ha indagato sull'episodio incriminato ma ha precisato di non avere trovato alcun video riguardante l'episodio. In puntata, Alessandro e Nathaly se ne sono dette di tutti i colori. Basciano non accettava di passare per un bugiardo mentre Caldonazzo ha giurato sulla figlia di non avere mai detto determinate cose.

La decisione dell'ex gieffina

Il televoto contro Antonio Medugno e Miriana Trevisan è stato fatale per Nathaly Caldonazzo. Nella 45^ puntata del GFVip, la showgirl romana è stata costretta ad abbandonare la casa di Cinecittà. Una volta tornata in possesso dei suoi account social, la diretta interessata è tornata a puntare il dito contro l'ex coinquilino.

Sui social, un utente si è schierato dalla parte di Caldonazzo: "Non c'è uno straccio di filmato. Farebbe bene Caldonazzo a denunciare per calunnia". In risposta al commento del telespettatore, è intervenuta proprio Nathaly: "Lo farò infatti..."

Insomma, l'ex gieffina si è detta pronta a portare la vicenda davanti ad un giudice.

Telespettatori divisi sull'accaduto

La presunta frase incriminata di Caldonazzo è la seguente: "Le sorelle Selassié sono protette dagli zingari perché sono zingare" Mentre Alessandro ha sostenuto di avere assistito alla scena, Nathaly ha smentito.

Cosa pensano i telespettatori? Da un lato c'è chi si è schierato con la 52enne romana, proprio perché sul web non è presente alcun video che riporti le presunte affermazioni offensive.

Dall'altro, però, c'è chi sta dalla parte dell'ex volto di Temptation Island: alcuni utenti hanno sostenuto che ci sono dei video in cui Nathaly, parlando con Antonio Medugno, aveva paura di avere esagerato e quindi ipotizzava una squalifica ai suoi danni.

Probabilmente, la vicenda verrà discussa fuori dal GFVip, visto che Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo sono stati entrambi eliminati dal reality show.