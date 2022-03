Grande paura per Noemi Baratto, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne che, quest'anno, aveva fatto breccia nel cuore del tronista Matteo Fioravanti.

In queste ore, sul suo profilo social, Noemi ha raccontato di essere stata vittima di un incidente stradale che poteva costarle caro. La ragazza ha raccontato la dinamica ai fan che la seguono su Instagram, ammettendo di essere "volata via" dalla moto dove si trovava in sella e di aver rischiato tantissimo.

Incidente stradale per Noemi Baratto, ex corteggiatrice di Uomini e donne

Nel dettaglio, in queste ultime ore l'ex pretendente di Uomini e donne, Noemi Baratto, ha voluto condividere con i numerosi fan social che la seguono la disavventura che le è capitata in queste ore.

La ragazza si trovava in sella alla moto con un suo amico, quando all'improvviso un'automobile avrebbe tagliato loro la strada, portandoli a sbandare e quindi a fare questo incidente stradale, che avrebbe potuto avere delle gravi conseguenze sul conto della ragazza.

"Sono volata dalla moto, ho perso il casco. Sono caduta oltrepassando l'auto che ci ha incrociati", ha scritto Noemi sui social raccontando quegli attimi di paura che l'hanno vista protagonista.

"Mi sono accovacciata in aria, altrimenti non sarei qui a scrivere ora", ha raccontato l'ex corteggiatrice della trasmissione di Maria De Filippi.

'Ho dolori ovunque', le parole di Noemi Baratto dopo l'incidente stradale

"Ho avuto una frattura alla spina dorsale ed ho dolori ovunque", ha aggiunto ancora Noemi nel suo post-sfogo che ha scelto di pubblicare tra le storie del suo seguitissimo profilo Instagram.

La ragazza non ha poi risparmiato una frecciatina contro chi avrebbe causato questo incidente stradale, scrivendo che chi prende la patente da poco tempo, non dovrebbe essere libero di guidare se non è in grado di farlo, dato che poi succedono cose gravi, come nel suo caso.

Insomma un gran bello spavento per la giovane Noemi Baratto, apparsa quest'anno all'interno dello studio di Uomini e donne, nelle vesti di pretendente di Matteo Fioravanti.

Il percorso di Noemi a Uomini e donne: è stata la scelta di Matteo

Al termine del suo percorso, il tronista scelse di coronare il suo sogno d'amore proprio con la giovane Noemi anche se, la loro relazione, terminò pochi mesi dopo.

In queste ultime settimane, inoltre, Noemi era tornata al centro del gossip per mezzo di un bacio che si era scambiata in discoteca con Joele Milan, ex tronista di Uomini e donne che venne cacciato fuori dalla trasmissione di Canale 5 per i suoi "accordi segreti" con una corteggiatrice.

Un bacio che ha fatto molto discutere i fan della trasmissione, curiosi di scoprire se tra di loro c'è del tenero oppure no.