Nella giornata di mercoledì 30 marzo si sono svolte le riprese della terza puntata del serale di Amici. Purtroppo, nella mattina di sabato 2 aprile, un lutto ha colpito il talent show. Infatti, Piero Sonaglia è morto improvvisamente. Sgomento sui social da parte dei fan delle trasmissioni di Maria De Filippi. Su Twitter un utente ha rivelato un retroscena sull'assistente di studio del programma di Canale 5, rivelando che nell'ultima registrazione, Piero sarebbe stato presente in studio e stava bene.

Amici in lutto: Piero Sonaglia muore, l'annuncio di Roberto Cenci

Un collaboratore di Maria De Filippi è morto improvvisamente nella giornata di sabato 2 aprile. Roberto Cenci ha annunciato la prematura scomparsa dell'assistente di studio di Amici e Uomini e donne, attraverso un breve messaggio sui social. Al momento, non sono note le cause del decesso. L'unica cosa certa, è che Sonaglia stava lavorando anche negli ultimi giorni per i programmi di Canale 5. Infatti, nelle recenti puntate del dating show Mediaset, Piero era presente e ha svolto le sue mansioni, comparendo anche in alcune puntate.

Amici, riprese del 30 marzo: Piero Sonaglia sarebbe stato in studio

Dopo l'annuncio dato da Roberto Cenci, la notizia della scomparsa di Piero Sonaglia si è diffusa in rete e ha lasciato sgomenti i fan dei programmi di Maria De Filippi.

Il pubblico da casa, infatti, era abituato a vedere comparire l'assistente di studio all'interno del dating show di Canale 5, ogni volta che era necessario avere delle sedie per gli ospiti. Inoltre, Sonaglia collaborava anche ad Amici. In base a quanto trapelato in rete, una persona presente alla registrazione della terza puntata del serale che si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 30 marzo, ha affermato che Piero era presente in studio.

Amici, lutto nel talent show: Piero Sonaglia è deceduto

Sotto al tweet di un noto account dedicato al talent show di Maria De Filippi, in cui veniva annunciata la prematura scomparsa dell'assistente di studio, un fan della trasmissione ha rivelato un retroscena sull'assistente di studio. A tal proposito, un ragazzo ha scritto: ''Stava così bene, mercoledì con noi alla registrazione era lì e stava benissimo prima dell’inizio della puntata ci ha fatto fare i soliti applausi ed era carichissimo, pensare che oggi non c’è più è assurdo, la vita è crudele.

Riposa in pace Piero''. Nella serata di sabato 2 aprile, proprio il giorno della scomparsa di Piero, andrà in onda la terza puntata di Amici. Trattandosi di registrazione, nella serata ci sarà comunque un clima sereno, ma non è escluso che venga mandato in onda qualche messaggio per salutare il collega deceduto. Non resta che attendere ulteriori dettagli, per capire cosa sia accaduto a Sonaglia.