Nelle ultime ore un grande lutto ha colpito Uomini e donne. Infatti, Piero Sonaglia è morto. Il celebre assistente di studio del dating show, più volte nominato nel corso delle puntate della trasmissione di Maria De Filippi, è deceduto improvvisamente. La notizia del decesso di Piero è trapelata attraverso l'account social di Roberto Cenci. Al momento, non sono ancora chiare le cause del decesso. Nelle ultime puntate andate in onda sul piccolo schermo, Piero era presente e ha svolto le sue mansioni regolarmente.

Uomini e Donne in lutto: Piero Sonaglia è deceduto

Nel corso degli anni, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere più volte Piero Sonaglia. Infatti, il celebre assistente di studio di Uomini e Donne era incaricato di aiutare gli ospiti e i protagonisti della trasmissione. Ogni volta che i protagonisti del parterre over e del trono classico avevano una necessità, veniva coinvolto Piero. A tal proposito, l'assistente del dating show di Mediaset era spesso chiamato in causa per togliere emozione e imbarazzo ai single, portando loro un bicchiere d'acqua. Inoltre, Sonaglia era l'addetto a portare i regali per gli ospiti della trasmissione e le sedute per i protagonisti dello show.

Uomini e Donne: Piero Sonaglia è morto, l'annuncio sui social di Roberto Cenci

La notizia della prematura scomparsa dell'assistente di studio di Maria De Filippi è trapelato attraverso il profilo social di Roberto Cenci. Il celebre regista televisivo ha voluto ricordare il collega con un messaggio di addio. Nel post sono trapelate poche parole e da lì, la notizia si è diffusa in rete.

Sgomento da parte dei fan del programma di Canale 5, abituati da anni a vedere l'entrata di Piero in studio, quando la moglie di Maurizio Costanzo gli chiedeva di portare le sedie per gli ospiti.

Piero Sonaglia a Uomini e Donne, Amici e Tu si que vales

La collaborazione dell'assistente di studio di Uomini e Donne è stata frutto di anni di esperienza lavorativa.

Sonaglia, infatti, non ha preso parte soltanto al dating show di Canale 5, ma ha lavorato anche ad altre trasmissioni di Maria De Filippi. A tal proposito, Piero ha svolto il suo lavoro anche ad Amici e Tu si que vales. Al momento, non è trapelato ancora un messaggio da parte della conduttrice nei confronti del suo collaboratore. Anche la celebre autrice del programma, Raffaella Mennoia, non ha commentato quando accaduto al collega. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire qualche dettaglio in più sulla prematura scomparsa dell'assistente di studio di Uomini e Donne e per vedere se Maria De Filippi ricorderà Piero nelle sue trasmissioni televisive.