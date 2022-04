Dialogo intenso quello a cui il pubblico di Raidue potrà assistere questa sera, martedì 19 aprile, durante il programma Ti sento tra il conduttore Pierluigi Diaco e l'ospite Arisa. La cantante si è raccontata cedendo alla commozione fino alle lacrime quando si è affrontato un argomento molto delicato. L'artista, vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, ha ammesso di aver pensato perfino a togliersi la vita ma che poi la sua fede l'ha fermata, nonostante vedesse il buio intorno a lei e si sentisse sola.

La confessione sul suicidio dell'artista nel suo periodo nero

Arisa senza filtri: la cantante a Ti sento ha risposto senza nascondersi a una domanda di Diaco che ha chiesto se mai in passato ha avuto un momento in cui ha pensato in maniera concreta al suicidio, allorché si è parlato del suo periodo nero in cui non si sentiva apprezzata e amata da nessuno. E Arisa non si è tirata indietro e ha ammesso che in effetti la sua risposta è affermativa.

'Sì ho pensato di sottrarmi alla vita', ha confessato commossa Rosalba che però ha subito aggiunto che la fede l'ha fermata. La cantante ha detto che questo pensiero le è sopraggiunto durante un momento della sua vita in cui non solo si sentiva sola e non amata ma che vedeva il nulla nel suo futuro.

'Poi piano piano dai valore alle tue priorità', ha continuato Rosalba affermando che se la vita le aveva dato delle esperienze positive allora poteva anche essere in grado di metabolizzare e affrontare quelle negative. L'artista quindi è stata capace di riprendere in mano le redini della sua vita con molta forza.

Arisa: 'Vorrei rinascere ermafrodita'

Non è tutto, perché i dialoghi tra conduttore e ospite sono proseguiti all'insegna della profondità. Infatti, si è affrontato il tema della vita dopo la morte. Arisa ha detto di credere alla possibilità che ci possa essere un'altra vita per la sua anima e in quel caso vorrebbe rinascere ermafrodita.

'Così sei tutto', ha continuato Arisa confermando che provare ogni tipo di esperienza dal punto di vista fisico è ben diverso che farlo dal punto di vista mentale così come le può accadere adesso. 'Spero di vivere per sempre e quindi che la mia anima possa un giorno ricongiungersi ad altre particelle e possa dare vita a un essere umano migliore', ha specificato la cantante.

Insomma, temi di cui non sempre è facile parlare quelli che Arisa ha snocciolato con Diaco, confermando la sua grande eccletticità non solo come personaggio ma anche come persona. E certamente le parole della cantante non lasceranno indifferenti i suoi fan e in generale il pubblico di Raidue. Per poter vedere per intero l'intensa intervista mancano poche ore e anche questa volta la cantante lascerà di stucco i telespettatori.