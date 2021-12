Giunge al termine Ballando con le Stelle 2021. Questo sabato sera 18 dicembre è andata in onda l'attesa finalissima dello show campione di ascolti condotto da Milly Carlucci.

A distanza di un anno dal trionfo di Gilles Rocca, c'è stata la proclamazione della nuova coppia vincitrice di questa sedicesima edizione. Le due concorrenti giunti al rush finale sono state Arisa e Bianca Gascoigne: a vincere è poi stata la prima, assieme al maestro Vito Coppola.

Ballando con le stelle 2021, la finale: ecco il podio

Nel dettaglio, a contendersi la finale di questa edizione di Ballando con le stelle sono stati sei personaggi famosi accompagnati dai loro maestri di ballo: Morgan, Arisa, Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno, Bianca Gascoigne e Federico Lauri.

A scegliere le sorti dei concorrenti che sono arrivati al rush finale ci ha pensato la temutissima giuria, ma soprattutto il pubblico da casa attraverso il televoto social.

Ebbene, le due concorrenti che sono giunte al rush finale e allo spareggio finale di questa edizione sono statie Arisa e Bianca Gascoigne.

Alla fine, ad avere la meglio e quindi ad essere proclamata vincitrice di Ballando 2021 per volere del pubblico è stata Arisa con il suo ballerino Vito Coppola, che ha battuto così Bianca.

Terzo posto per Sabrina Salerno seguita da Morgan, che prima di andare via ha polemizzato nuovamente con i giurati.

L'addio di Sara Di Vaira che lascia il cast Ballando: Carlucci in lacrime

Una serata di grandi emozioni, caratterizzata non solo dalla proclamazione del nuovo vincitore di Ballando 2021, ma anche dall'addio di una delle insegnanti storiche dello show di Rai 1.

Trattasi di Sara Di Vaira che, in lacrime, ha annunciato al pubblico di aver preso la decisione di mettere la parola "fine" a questa esperienza nel programma del sabato sera. Un addio che ha commosso fino alle lacrime anche la padrona di casa Milly Carlucci, che ha ringraziato con tutto il cuore Sara per il grande lavoro svolto in questi anni come ballerina professionista del suo show.

Analoga sorte per Simone Di Pasquale, che proprio negli ultimi istanti prima della proclamazione dei vincitori, ha ricevuto un omaggio dalla regia della trasmissione, con una clip di tutte le sue partecipazioni a Ballando.

Grande successo per Ballando con le stelle 2021, al vertice degli ascolti Rai

Si chiude così un'altra edizione di successo di Ballando con le stelle.

Lo show condotto da Milly Carlucci, anche quest'anno è riuscito a portarsi a casa dei risultati d'ascolto molto importanti in prime time, con una media di circa 4 milioni di spettatori fissi a settimana e uno share che ha toccato il 21%.

Le ultime puntate, contro lo show evento di Claudio Baglioni in onda su Canale 5, hanno registrato ottimi ascolti con una media che ha toccato anche il 23%. Insomma un grande successo per la padrona di casa e per il direttore di Rai 1.

Terminate le fatiche di Ballando con le stelle, Milly Carlucci tornerà in onda in prime time nel 2022 con la nuova edizione de Il Cantante mascherato in onda sempre su Rai 1.