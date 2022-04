Si sono conclusi entrambi nel migliore dei modi due episodi di cronaca che avevano creato un certo allarme nel weekend di Pasqua su alcune montagne del nord Italia: due escursionisti dispersi sul monte Musinè, vicino Torino, sono stati ritrovati e soccorsi grazie alle coordinate del Gps, mentre una coppia di cinesi è stata recuperata durante la notte sulle Tre Cime di Lavaredo, sulle Dolomiti.

Musinè, coppia di escursionisti dispersi tratta in salvo grazie al Gps

Nel corso della serata di domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, due escursionisti, i quali si erano dispersi sul monte Musiné, catena montuosa delle Alpi Graie sita nella Val di Susa, sono stati ritrovati e tratti in salvo dal nucleo Saf di Torino e dai vigili del fuoco di Almese.

L’allarme è scattato verso le ore 21, in quanto i due escursionisti, non riuscendo più a orientarsi, avevano perso la strada di ritorno verso il comune di Caselette. I due dispersi sono stati ritrovati dai soccorritori grazie alle coordinate del Gps, che erano state date dalla sala operativa dei vigili del fuoco, i quali erano riusciti a rintracciare il telefono cellulare. I due escursionisti, dopo essere stati recuperati, sono stati riportati in valle.

Coppia di escursionisti cinesi recuperata selle tre cime di Lavaredo

Qualche ora prima, precisamente nella notte fra sabato 16 e domenica 17 aprile, sono stati ritrovati, bagnati e con un possibile inizio di ipotermia, due escursionisti cinesi che si erano persi sulle Tre Cime di Lavaredo, una catena montuosa sita sulle Dolomiti, nella giornata di sabato 16 aprile.

Si tratta di due fidanzati di 20 anni, che si trovavano in vacanza in Italia e che erano partiti nel corso della mattinata dal bellunese per un'escursione in quota senza però favi più ritorno. L'allarme è scattato soltanto in tarda serata.

I due giovani fidanzati cinesi erano partiti per fare una camminata in compagnia di un'altra coppia di loro connazionali, la quale però aveva pensato di fermarsi al Rifugio Auronzo senza, perciò, continuare il cammino.

Al contrario, i due 20enni avevano voluto proseguire il percorso sulle Tre Cime di Lavaredo per fare il giro completo della suggestiva catena montuosa. Quando, in serata, la coppia di amici è rientrata al Lago d'Antorno, non vedendo fare ritorno i due fidanzati e non riuscendo a rintracciare in nessun modo questi ultimi al telefono cellulare, hanno lanciato l'allarme.

Soltanto verso le ore 20 è stato allertato il Soccorso alpino di Auronzo, che ha ritrovato i due giovani escursionisti nella notte.

I due fidanzati non presentavano ferite, ma erano piuttosto infreddoliti in quanto indossavano indumenti molto leggeri. Dopo essere stata recuperata dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites, la coppia è stata trasportata all'ospedale, affinché venissero effettuati tutti gli accertamenti del caso.