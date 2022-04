Fra i concorrenti attualmente in gara a L'Isola dei Famosi, il survivor game di Canale 5, c'è anche il rapper italiano Blind. Il giovane, all'anagrafe Franco Rujan, è diventato noto nell'ambiente musicale nel 2020 per essere arrivato terzo ad X Factor.

Proprio in questi giorni sulle cronache italiane emerge la notizia che la mamma di Blind, la signora Valerica Rujan, ha fatto causa a suo figlio, chiedendogli gli alimenti, in quanto lei e l’altro suo figlio minore (di 16 anni) vivrebbero in una condizione di difficoltà economica.

Le parole della madre di Blind

Secondo quanto raccontato dalla mamma del naufrago dell’Isola Dei Famosi, Valerica e suo figlio minore si troverebbero in difficoltà economiche e per questo motivo avrebbero bisogno di un aiuto da parte del rapper per riuscire a vivere più serenamente.

La donna, intervistata recentemente, ha parlato del figlio, del suo percorso e del suo rapporto con lui, dichiarando: “Io sono molto contenta per la sua carriera e per il suo percorso. Ma su alcuni aspetti dei suoi racconti, in particolare della sua famiglia, non è del tutto sincero. Posso capire, ma non lo trovo giusto quello che dice su di me. Finchè viveva con noi, io ho sempre fatto di tutto per garantirgli una casa, da mangiare e tutto ciò di cui aveva bisogno, anche andando oltre le mie possibilità.

Fino all’età di 20 anni ha vissuto con noi, sotto il mio stesso tesso, poi dopo che è diventato famoso, è andato a vivere per conto suo. Ci ha voltato le spalle, tanto a me e quanto a suo fratello”.

La signora Velerica chiede dunque a suo figlio 22enne un aiuto economico per gli alimenti. Secondo quanto riportano le cronache, Blind al momento si sarebbe opposto a questa richiesta, non ravvisando le necessità evidenziate dalla madre, la quale sarebbe già destinataria di un sussidio e assegnataria di un alloggio Ater.

Se sussistano le condizioni sufficienti per andare avanti nella causa civile lo deciderà il giudice del tribunale civile di Perugia: l’udienza è stata rinviata al mese di novembre.

Chi è Blind

Blind è un rapper di 22 anni, arrivato terzo a X Factor 2020 e attualmente in gara a L'Isola dei Famosi. Nato a Perugia, è cresciuto a Ponte San Giovanni.

Già nel 2020, Blind aveva raccontato: "La mia vita non è mai stata facile. Mi sono riscattato con la musica grazie ai miei amici. Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli e le critiche, tutto quello che ti può ostacolare".