Franco Rujan, in arte Blind, è uno degli attuali concorrenti dell'Isola dei Famosi, reality show di Canale 5.

In una recente intervista, la mamma del giovane rapper umbro ha sostenuto che il figlio non avrebbe detto tutta la verità sulla famiglia, inoltre la signora Valerica Rujan ha rivelato di avere portato il giovane rapper in Tribunale con l'obiettivo di ottenere il pagamento degli alimenti per sé e per il figlio minore di 16 anni.

Le parole della madre di Blind

Durante questi giorni di permanenza in Honduras, Blind ha confidato agli altri concorrenti di non avere avuto un passato facile, ma che grazie alla musica e all'amore è riuscito a trovare una via d'uscita.

Intanto, in una recente intervista, la mamma dell'attuale concorrente dell'Isola dei Famosi ha spiegato di aver avviato una causa civile nei confronti del figlio. La donna ha ammesso di avere avuto in passato delle difficoltà economiche, ma di aver sempre fatto il possibile per dare un tetto a Blind. La signora Valerica ha spiegato: "Alcuni aspetti dei suoi racconti, in particolare sulla famiglia, non è completamente sincero".

Secondo il racconto della donna, il giovane ha vissuto sotto lo stesso tetto con la mamma e il fratello minore fino ai 20 anni. Dopo aver ottenuto il successo a X Factor (dove il rapper è arrivato terzo), Blind ha poi deciso di andare a vivere da solo. A tal proposito la mamma ha affermato: "Legittimo, ma ci ha voltato le spalle, a me e suo fratello".

I motivi della causa civile

La mamma di Blind ha precisato di essere felice per la carriera del figlio. Al tempo stesso, però, sente di essere stata sostanzialmente "abbandonata" da parte del giovane classe 2000: il rapper sempre dato un contributo a casa per le spese economiche, da quando ha lasciato casa, però, avrebbe smesso di aiutare sia la madre che il fratello minore, il quale ha 16 anni.

Per questo motivo la donna ha ora deciso di citare il figlio in tribunale, chiedendo gli alimenti per sé stessa e per il figlio minore di 16 anni. Secondo quanto riportano le cronache, Blind al momento si sarebbe a questa richiesta opposto non ravvisando le necessità sottolineate dalla madre, che sarebbe già destinataria di un sussidio e assegnataria di un alloggio Ater.

Se sussistano le condizioni sufficienti per andare avanti nella causa lo deciderà il giudice del tribunale civile di Perugia: l’udienza per il momento è stata rinviata al mese di novembre.