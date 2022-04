La Calabria nelle ultime settimane si conferma terra difficile. Questa volta non si tratta di un fatto di sangue ma di un tentativo di rapina non andato a buon fine in Piazza Bilotti, zona centrale di Cosenza. Nella giornata di venerdì 8 aprile nella città di Cosenza ad essere protagonista è stata un'attività commerciale, uno dei tanti "Compro Oro" operanti nel territorio comunale. Due uomini travestiti da operatori ecologici avrebbero tentato un furto ai danni della commerciante, operazione non riuscita a seguito della reazione del titolare. Nelle ultime ore sarebbe inoltre giunta ad una svolta un altro fatto di cronaca, quello legato ad un ferimento di un uomo in un parcheggio.

Cosenza, tentata rapina

Secondo quanto appreso dopo una prima ricostruzione dei fatti, due soggetti apparentemente giovani avrebbero tentato di spacciarsi per operatori ecologici forzando l'ingresso all'interno di un "Compro Oro". Gli stessi avrebbero messo in atto una tentata rapina ai danni dell'attività commerciale. Lo stesso tentativo sarebbe stato vanificato a causa della reazione della titolare dell'esercizio. I due malviventi, dopo aver atteso l'apertura dell'attività, avrebbero afferrato la proprietaria intenta ad aprire il negozio per il collo trascinandola successivamente all'interno del locale. L'obiettivo sarebbe stato quello di farsi aprire la cassaforte contenente soldi o preziosi.

La donna sarebbe però riuscita a liberarsi inducendo i malintenzionati alla fuga.

Indagini in corso a Cosenza

L'episodio sarebbe stato denunciato dalla stessa proprietaria del "Compro Oro" presso la Questura di Cosenza. Gli agenti, interpellati, avrebbero operato con il celere recupero delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del locale al fine di poterle esaminare e risalire ad elementi utili per individuare i due protagonisti della tentata rapina.

La speranza degli investigatori e che in alcuni frame si possa riuscire ad individuare il volto e quindi a dare un'identità ai due rapinatori. Un tentativo che porta nuovamente incertezza nella comunità cosentina, che non è nuova a questo genere di episodi.

Quattro arresti per un ferimento

Nelle ultime ore sono giunte delle novità in merito al ferimento di un uomo all'interno di un parcheggio, a Cosenza, avvenuto tra il 3 e il 4 dicembre del 2021.

I presunti autori sarebbero quattro soggetti posti agli arresti (due in carcere e due ai domiciliari). I quattro sarebbero i responsabili dell'agguato in un parcheggio. In quell'occasione, la vittima che è stata colpita da due proiettili, uno alla mano e l'altro alla coscia, è riuscita a mettersi in salvo e a chiedere aiuto. Ad eseguire le misure cautelari sono stati i militari dell'Arma del Comando provinciale.