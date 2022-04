Un grave lutto in queste ore ha colpito la grande famiglia di Uomini e donne e la sua padrona di casa Maria De Filippi.

È morto Piero Sonaglia, il celebre assistente di studio che da sempre è presente nelle varie trasmissioni targate "Fascino".

L'annuncio della scomparsa di Piero è stata data sui social dal regista televisivo Roberto Cenci.

È morto Piero Sonaglia: lutto per Maria De Filippi a Uomini e donne

Quante volte gli spettatori di Uomini e donne hanno avuto modo di sentire Maria De Filippi esclamare la celebre frase: "Piero, mi porti due sedute?", per far accomodare i vari protagonisti del trono classico e over, a centro studio, per il racconto delle loro vicende.

Piero Sonaglia per svariati anni è stato l'assistente di studio, punto di riferimento delle trasmissioni prodotte da Fascino di Maria De Filippi.

La sua presenza non è mai passata inosservata agli occhi degli spettatori di Uomini e donne, che da sempre hanno avuto modo di vederlo inquadrato per la fatidica entrata in studio delle "due sedute".

Roberto Cenci, sui social, annuncia la morte di Piero

A dare l'annuncio della scomparsa di Piero Sonaglia è stato il regista Roberto Cenci, che sui social ha voluto ricordarlo con un messaggio di addio.

"Per sempre con noi. Ciao Piero", ha scritto Cenci sui social dando il suo addio a Piero.

Una notizia che sconvolge la grande famiglia di Maria De Filippi e anche gli spettatori che in questi anni si sono affezionati alla figura di Piero.

In un'intervista di qualche anno fa, rilasciata al magazine di Uomini e donne, Piero aveva parlato del suo lavoro in studio, ammettendo di essere una sorta di aiuto-regia.

"È una figura unica all'interno del team, anche se mi ritengo semplicemente un ingranaggio in più del meccanismo", aveva dichiarato Piero.

In una vecchia intervista, Piero parlò del suo lavoro nei programmi di Maria De Filippi

"Ho visto nascere Uomini e donne, ma anche Amici. Poi negli anni ho seguito C'è posta per te e Tu si que vales", aveva raccontato l'assistente di studio nella sua intervista.

Insomma, Piero non è mai mancato nei programmi di Maria De Filippi, al punto da diventare un punto di riferimento sia per lei che per gli spettatori da casa.

Parlando proprio della sua esperienza a Uomini e donne, aveva raccontato che le puntate più difficili da gestire erano quelle dedicate alle scelte finali dei tronisti.

Piero aveva parlato anche degli esordi di Tina Cipollari, celebre opinionista del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, raccontando che durante i primi anni della sua esperienza a Uomini e donne si divertiva a organizzarle degli scherzi in studio, al punto da farla spaventare.