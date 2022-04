A Palermo un uomo è stato trovato morto in casa. Il 50enne non rispondeva da qualche tempo al telefono e nemmeno al citofono. Ciò ha insospettito i vicini dello stabile in via della Cera. Sono stati sempre loro ad entrare in casa e trovare il corpo dell'uomo senza vita. Inutili i tentativi dei soccorsi. Si sono registrate inoltre tensioni al momento dell'arrivo dell'ambulanza, al punto che è stato necessario l'intervento dei carabinieri.

Trovato morto in casa a Palermo

Tragedia nel quartiere di Borgovecchio, a Palermo. Lo scorso giovedì un uomo di 50 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in via della Cera.

A fare la drammatica scoperta sono stati i vicini, insospettiti dal fatto che l'uomo non rispondesse né al citofono né al telefono.

I vicini hanno deciso di entrare nell'abitazione e hanno trovato il corpo dell'uomo. Poco dopo sul posto sono arrivati i soccorsi, e tra i residenti del posto c'è stata anche un po' di tensione all'arrivo dell'ambulanza. Il caso ricorda quello di un altro uomo, trovato esanime nello stesso quartiere a fine gennaio. Anche per lui non si erano avute notizie da circa una settimana

Il sospetto dei vicini

I vicini di casa non lo vedevano già da alcuni giorni. La mattina di giovedì, preoccupati dal fatto che potesse essergli accaduto qualcosa, hanno provato a mettersi in contatto con lui, telefonando e citofonando.

Rimasti senza alcuna risposta hanno deciso di aprire la porta di casa, per fare la drammatica scoperta. L'uomo era infatti privo di vita.

Il decesso del cinquantenne di Palermo, per il momento, potrebbe essere legato a cause naturali. Una volta che è stato dichiarato il decesso è stato contattato il medico legale per l'ispezione del corpo dell'uomo.

Dai risultati dell'esame autoptico si potrà sapere di più sulle cause del decesso.

L'arrivo del 118

Sul posto i primi ad arrivare sono stati i sanitari del 118, allertati dalla telefonata dai vicini. Si sono registrati inoltre momenti di tensioni con i residenti del quartiere, che erano contrariati dal tempo eccessivo con cui l'ambulanza è arrivata nei pressi dell'abitazione.

Per questo motivo sono intervenuti subito i carabinieri che hanno riportato la calma e smorzato le tensioni.

Per l'uomo comunque non c'è stato nulla fare, e secondo quanto riporta la stampa locale era anche affetto da varie patologie. Si pensa che la morte sia avvenuta per cause naturali. Questo fatto di cronaca nera ricorda un caso simile avvenuto nella storica borgata di Palermo lo scorso 25 gennaio: in quel caso un uomo di 72 anni era stato trovato morto nella sua casa di via Ettore Ximenes. A trovare il corpo senza erano stati i vigili del fuoco, allertati dai vicini, che non avevano più notizie dell'uomo da circa una settimana.