Samuel Peron, volto simbolo di Ballando con le stelle, colpito dal triste lutto legato alla perdita della mamma. A dare la notizia in diretta televisiva è stata la conduttrice Serena Bortone, durante la punta di Oggi è un altro giorno del 13 maggio.

Sul finire della trasmissione, infatti, la conduttrice ha voluto mandare un caloroso abbraccio al ballerino, che molto spesso figura nel cast fisso di "affetti stabili" del suo programma pomeridiano.

Lutto per Samuel Peron, volto di spicco a Ballando con le stelle

Il triste annuncio della scomparsa della mamma di Samuel Peron è stato dato nel corso della diretta di Oggi è un altro giorno, il talk show delle 14 condotto da Serena Bortone.

La conduttrice, visibilmente provata e toccata da questa notizia, ha voluto mandare un abbraccio al protagonista di Ballando con le Stelle.

"Salutando con un affetto e un abbraccio fortissimo Samuel Peron. La mamma non è stata bene in queste settimane e purtroppo è scomparsa ieri" ha annunciato in diretta televisiva Serena Bortone.

Serena Bortone annuncia il decesso della mamma di Samuel Peron

"Io voglio dire una cosa a mamma Gianna: devi essere stata una donna veramente formidabile per aver cresciuto un figlio così per bene, brillante e gentile come Samuel. Un abbraccio a Samuel e a tutta la famiglia" ha chiosato la conduttrice particolarmente legata al ballerino di Ballando con le stelle.

In questa ultima stagione televisiva, infatti, Samuel Peron ha preso parte a un gran numero di puntate di Oggi è un altro giorno, nelle vesti di "affetto stabile" del talk show presentato da Serena Bortone su Rai 1.

Tanti i messaggi di affetto e cordoglio che in queste ore sono già arrivati sui social per Samuel Peron, alle prese con questo difficile momento della sua vita.

Intanto, in vista della prossima stagione televisiva Rai, fervono già i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le stelle, che tornerà in onda in autunno.

In autunno riparte l'appuntamento con Ballando con le stelle su Rai 1

Lo show condotto e diretto da Milly Carlucci partirà a metà ottobre e terrà compagnia al pubblico del sabato sera di Rai 1 fino a metà dicembre, quando ci sarà la proclamazione della coppia vincitrice di quest'anno.

Al momento non si fanno ancora anticipazioni ufficiali su chi saranno i concorrenti di questa edizione, bensì solo indiscrezioni.

Tra i nomi circolati spicca quello della conduttrice e attrice Paola Barale. In pole position ci sarebbe anche Emanuel Caserio, l'attore protagonista della soap Il Paradiso delle signore, dove veste i panni di Salvatore Amato.