Un incidente stradale si è verificato su Viale De Filippis a Catanzaro nella tarda mattinata del 23 dicembre. Intorno alle 12:20, una Suzuki Grand Vitara si è ribaltata, finendo fuori carreggiata in direzione del centro città. Le due donne a bordo hanno riportato solo ferite lievi e sono state immediatamente soccorse dal personale sanitario. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha lavorato per mettere in sicurezza l'area e recuperare il veicolo. Nelle stesse ore, un altro incidente è avvenuto sul Viadotto Bisantis, sempre in direzione del centro città.

L’incidente e i soccorsi tempestivi

L’incidente si è verificato per cause ancora in fase di accertamento. La Suzuki Grand Vitara ha perso il controllo, ribaltandosi e terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Catanzaro, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante per prevenire ulteriori rischi. La Polizia Stradale ha regolato il traffico e ha avviato le indagini per chiarire la dinamica. Le due occupanti del veicolo, sebbene ferite in modo lieve, sono state stabilizzate e trasferite in ospedale dal personale del Suem118 per accertamenti.

Incidente sul Viadotto Bisantis

La circolazione è stata rallentata anche sul ponte Bisantis verso il centro città a causa di uno scontro tra due mezzi avvenuto vicino alla galleria, che ha visto coinvolte una Audi e una Fiat Punto.

Entrambi i veicoli hanno riportato danni, senza gravi conseguenze per i conducenti. L'intervento dei soccorsi ha portato disagi per gli automobilisti. Sono state svolte perizie da parte delle forze dell'ordine per chiarire le cause dell'impatto. L'area è stata poco dopo sgomberata permettendo il ripristino della regolare circolazione in entrata e in uscita dalla città di Catanzaro.

Intervento dei Vigili del Fuoco a Catanzaro Lido

Non solo a Catanzaro, ma anche a Catanzaro Lido i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nella giornata del 22 dicembre. Un gruppo operativo dei pompieri della sede di Catanzaro, sezione di Sellia Marina, è stato chiamato ieri sera intorno alle ore 20 per un incendio in Via Sant’Elena, nel quartiere marittimo di Lido.

Le fiamme sono partite da una canna fumaria in un appartamento situato al piano superiore di un edificio di quattro livelli, le fiamme si erano rapidamente estese al tetto, realizzato in legno e rivestito con tegole. Grazie all’intervento immediato di un pompiere fuori servizio, residente nei paraggi, che ha avviato le prime operazioni di spegnimento nell’attesa dell’arrivo della squadra di soccorso, si è riusciti a contenere l’incendio, impedendo che si diffondesse al resto del tetto e agli ambienti sottostanti.