Lunedì 30 maggio Francesca De André ha rilasciato un'intervista nel salotto della trasmissione di Rai2 I Fatti Vostri. La 32enne ha parlato degli episodi di violenza domestica di cui è stata vittima da parte del suo ex compagno. La donna ha precisato che la sua non è voglia di pubblicità, ma invece di avere la volontà di aiutare le donne a non vivere l'incubo che ha avuto lei in questi due anni.

Il racconto dell'ex gieffina

Francesca De André ha spiegato al conduttore Salvo Sottile che all'inizio la sua relazione sentimentale proseguiva a gonfie vele: "Tutto è iniziato dopo il Grande Fratello".

La 32enne ha confidato che c'è stata un'escalation di violenza in cui il suo ex alternava fasi on e off.

Alle 12 sarò in diretta @RaiDue con @salvosottile da #ifattivostri… la mia storia deve essere raccontata 🙏🏻 pic.twitter.com/2fXr41RfEk — Francesca De André (@fradeandr) May 30, 2022

La giovane ha precisato: "Ho toccato il fondo, sono stata tra la vita e la morte", sostenendo che quando il suo ex era lucido pensava che i problemi di coppia si potessero superare. Nei momenti in cui il partner aveva dei black out, però, la situazione assumeva contorni da incubo: "Violenza e crudeltà".

'Non me ne rendevo conto'

A I Fatti Vostri, Francesca De André ha aggiunto di essere stata spesso ospite nelle trasmissioni di Barbara D'Urso per parlare della violenza sulla donne, ma un conto è parlare come opinionista e un altro è vivere determinate situazioni.

Alla domanda del conduttore sul perché non abbia mai denunciato, Francesca ha ammesso: "Non me ne rendevo conto". In un secondo momento, però, ha compreso che la situazione stava assumendo una certa pericolosità.

Il conduttore Salvo Sottile ha chiesto cosa accadeva quando l'ex aveva dei "momenti off". Lei ha spiegato che anche senza una discussione iniziava a essere picchiata: "Mi prendeva alla sprovvista altrimenti reagivo".

La fine di un incubo

Francesca De André ha ammesso che quando veniva picchiata, spesso si inventava delle scuse: “Dicevo che ero caduta o scivolata da cavallo”. Nel momento in cui i lividi non potevano essere nascosti, restava in casa per giorno fino alla scomparsa delle ecchimosi.

La 32enne ha rivelato alcuni dettagli riguardanti la sera del 21 aprile.

In particolare ha spiegato che il suo ex ha chiamato le forze dell'ordine quando l'ha vista a terra incosciente: "Ha detto che era stato aggredito e mi ero picchiata da sola". Dopo essere tornato a casa, l'uomo avrebbe nuovamente inveito sul corpo di Francesca con calci e percosse: "E' arrivata la vicina e lui è scappato".

La giovane infine ha invitato tutte le donne vittime di violenza a sporgere subito denuncia.