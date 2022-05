Francesca De André ha deciso di raccontare il dramma che ha vissuto nei mesi scorsi: in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, in edicola questo mercoledì 25 maggio, la 32enne ha spiegato di avere avuto una relazione tossica, in cui il suo ex la picchiava, inferendole ogni tipo di umiliazione.

Francesca De André vittima di una relazione ‘tossica’

Lo scorso 1º maggio, Francesca De André sui social network aveva postato un messaggio in cui aveva spiegato la propria assenza. La nipote del cantautore Fabrizio De Andrè aveva rivelato di avere subito della violenza psicologica e fisica e che - appena se la fosse sentita - avrebbe raccontato pubblicamente tutta la verità.

Dopo quasi un mese da quel messaggio, nelle scorse ore, la ragazza ha quindi trovato il coraggio di rendere pubblica la sua storia nei dettagli, in un'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

In particolare la giovane ha raccontato: “Circa due settimane fa, dopo la frase ‘off’, il mio ex mi ha picchiato anche mentre ero a terra incosciente”. Dopo aver ripreso coscienza De Andrè è stata aiutata dalla sua vicina di casa che in precedenza aveva sentito le urla provenire dall’appartamento: "Mi ha portato da lei e, spaventata, ha chiamato Carabinieri e ambulanza. Ma anche lui li aveva chiamati, per coprirsi le spalle. Lui è scappato da dietro casa, nel bosco, portando con sé il mio cellulare dove c'erano le prove di altre aggressioni.

Non volevo denunciare, ma questa volta la denuncia è partita d'ufficio".

La giovane De André ha fatto sapere di essere finita in ospedale in codice rosso con un trauma cranico: "Ero irriconoscibile. I capi di accusa sono così aumentati e spero che la legge lo spedisca in carcere, dove gli auguro il peggio".

De Andrè: ‘Ho conosciuto il dolore di un amore malato’

Nel corso della stessa intervista Francesca De André ha spiegato che aveva anche cambiato città per amore (si era trasferita a Lucca) e di essersi anche allontanata dal mondo del spettacolo. La donna, alcuni anni fa, aveva infatti partecipato anche al Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso e spesso era stata presente come opinionista nei salotti Mediaset.

Francesca De André con rammarico ha spiegato che non è servito a nulla cambiare vita per amore, con il sogno di costruirsi una famiglia: “Ho conosciuto il dolore di un amore malato, il dolore fisico e mai quella bolla di amore che mi aspettavo”.