Intervistato da Libero Quotidiano, Alfonso Signorini ha ammesso di aver "lottato" per avere Giovanni Ciacci nel cast del GFVip 7. Il motivo? Con il vecchio regolamento chi risulta sieropositivo non può prendere parte ai Reality Show. Secondo il giornalista e conduttore televisivo, parlare di un argomento simile in un programma "leggero" può rivelarsi un'arma a doppio taglio.

Le parole del conduttore

Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale del GFVip 7. In un'intervista il costumista ha spiegato di essere sieropositivo e all'interno della casa di Cinecittà vorrebbe accendere un faro su una malattia che ancora vive di pregiudizi.

Sull'argomento ha deciso di fare chiarezza il conduttore del reality show. Signorini ha ammesso: "Lo volevo già l'anno scorso". Dal momento che Ciacci ha contratto la malattia, però, non è stato possibile portarlo nella casa più spiata d'Italia: "Per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei sieropositivo non puoi partecipare". A tal proposito il conduttore del GFVip 7 ha confidato di aver dovuto cambiare il regolamento per ingaggiare il costumista di Siena: "Quel divieto era incomprensibile. Non potevamo fermarci agli anni 80, il mondo cambia e Mediaset ha capito".

Signorini è consapevole che in passato molti attori, sportivi o manager hanno dovuto rinunciare a un reality show. Nel 2022, però, a suo avviso, non è più ammissibile restare in silenzio su un argomento simile.

'Una cappa di silenzio copriva tutto'

Il conduttore del GFVip è consapevole che parlare di Hiv non sia una passeggiata in un programma molto seguito nel primetime. Tuttavia, Signorini è convinto che sia giusto sfruttare un pubblico televisivo così ampio per raccontare come vive un sieropisitivo oggi: "Molti sono ancora convinti che l'Aids si trasmette con la saliva".

Secondo il presentatore e giornalista non si parla di Hiv sul piccolo schermo per un motivo ben preciso: "Se passa il concetto che la malattia è curabile, potrebbe passare il concetto di liberi tutti". A tal proposito Signorini ha precisato che è giusto parlare dell'argomento, ma facendo capire a tutti che le cure non sono così semplici.

Il cast del GFVip 7

Tra le certezze del GFVip 7, c'è la conduzione di Alfonso Signorini. A ricoprire il ruolo di opinioniste, in studio ci saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli (riconfermata). La rubrica GFVip Party verrà condotta da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge.

Nell'intervista il conduttore televisivo ha lasciato intendere che potrebbe entrare nella casa di Cinecittà un concorrente trans.