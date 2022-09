Bruno Arena è morto all'età di 65 anni. Nella mattinata di mercoledì 28 settembre, in rete, è trapelata la notizia che il comico del duo Fichi d'India è venuto a mancare. Paolo Belli, amico dell'ex protagonista di Zelig, ha pubblicato uno scatto con il collega, lasciando un ricordo su Instagram e ricevendo un pensiero d'affetto da alcuni personaggi dello spettacolo. Max Cavallari, che ha condiviso il palcoscenico con il comico per anni, non ha ancora commentato la scomparsa del suo ex partner.

Fichi d'India in lutto: Bruno Arena è morto a 65 anni

Bruno Arena è scomparso all'età di 65 anni. Il comico dei Fichi d'India è venuto a mancare nella giornata del 28 settembre, dopo avere passato gli ultimi anni della sua vita su una sedia a rotelle. Al momento, non sono trapelate ancora informazioni riguardo al decesso dell'ex partner di Max Cavallari, con cui ha lavorato in Zelig. La notizia è trapelata in rete nella mattinata e, fra i primi a dare il triste annuncio, c'è stato l'amico e collega Paolo Belli, che ha pubblicato uno scatto sul suo profilo social.

Il ricordo di Paolo Belli su Bruno Arena

Paolo Belli è stato uno dei primi ad annunciare su Instagram la morte del collega. In un post, condiviso con i suoi follower sui social, il cantautore e conduttore televisivo ha pubblicato una fotografia, mentre era sorridente, in compagnia di Bruno Arena.

Il messaggio usato nella didascalia è stato stringato e Paolo ha soltanto scritto: ''Riposa in pace grande amico mio''. In aggiunta, l'ex membro del gruppo Ladri di biciclette ha anche inserito un'immagine di un cuoricino infranto. Sotto alla fotografia dell'ex volto noto di Ballando con le stelle, sono apparsi numerosi commenti da parte di volti noti del mondo dello spettacolo.

La carriera di Bruno Arena: dai Fichi d'India alla malattia

Bruno Arena è noto al pubblico, per via dei numerosi sketch comici, andati in onda sul piccolo schermo a Zelig, con il suo partner e amico Max Cavallari. I due comici facevano parte del duo Fichi d'India e hanno lavorato insieme per anni. Purtroppo, però, dal 2013, Bruno ha dovuto abbandonare il mondo dello spettacolo, a causa di un aneurisma, che gli causò un'emorragia cerebrale.

In seguito, Arena ha dovuto fare riabilitazione, ma la sua vita non è più tornata quella di una volta ed ha passato gli ultimi anni della sua vita su una sedia a rotelle. Max Cavallari, anche dopo la fine della collaborazione con il collega, non ha mai smesso di essere al fianco del suo amico. Al momento, dopo la notizia della morte, Cavallari non ha ancora commentato la grave perdita e non ha rilasciato ancora nessuna dichiarazione in merito a quanto successo.