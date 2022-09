Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Bruno Arena. Il comico dei Fichi d'India è deceduto all'età di 65 anni. Lontano dalla tv da diversi anni a causa di un aneurisma cerebrale, Bruno è sempre stato circondato dall'affetto dei suoi cari e dei colleghi. Sui social è stato il figlio Gianluca ad annunciare la scomparsa, che ha voluto salutare il suo papà augurandogli buon viaggio. Al momento non è ancora giunto nessun commento da parte dall'amico inseparabile Max Cavallari.

Bruno Arena morto a 65 anni, il messaggio del figlio: 'Buon viaggio papà'

Bruno Arena, il comico dei Fichi d'India è morto all'età di 65 anni. Da anni non si vedeva sul piccolo schermo, dopo essere stato colpito da un emorragia cerebrale che gli aveva tolto l'uso della parola e lo aveva costretto su una sedia a rotelle. Sui social è stato il figlio di Bruno Arena, Gianluca, ad annunciare la scomparsa: "Non ero pronto. Ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà. Lasci un vuoto immenso". Paolo Belli, uno dei primi a ricordare l'attore sui social, si è limitato a scrivere solo "rip grande amico mio", postando uno scatto dove lui e Bruno si abbracciano.

Bruno Arena: dal successo con i Fichi d'India all'aneurisma del 2013

Al momento non è ancora giunto nessun commento da parte di Max Cavallari, l'amico inseparabile di Bruno che con lui aveva fondato i Fichi d'India nel 1989. Da quel momento i due sono diventati inseparabili, cominciando a girare l'Italia con i spettacoli di cabaret.

Il grande successo arriva tra il 1997 e il 1999, quando prendono parte a Zelig Facciamo Cabaret. Tra il 1999 e il 2000 portano in teatro lo spettacolo 'Uno, due, tre...Stella', partecipando poi anche a delle pellicole cinematografiche come Lucignolo di Massimo Ceccherini e Amore a prima vista di Vincenzo Salemme'. I Fichi D'india ha smesso purtroppo di esistere dal gennaio 2013, quando Bruno Arena è stato colto da emorragia cerebrale.

Morte di Bruno Arena: Max Cavallari resta in silenzio chiuso nel dolore

Sono passati già nove anni da quel tragico giorno. Max e Bruno erano impegnati con le prove di una puntata di Zelig quando il comico si è sentito male. Subito soccorso e portato in ospedale, Bruno Arena è stato operato d'urgenza al San Raffaele di Milano. In coma per diversi giorni, si è risvegliato e per lui è iniziato un lungo percorso di riabilitazione. Non ha più riacquistato completamente l'uso della parola, ma ha fatto progressi in questi anni. Tutto documentato sui social dall'amico di sempre Max Cavallari. Quest'ultimo non ha mai lasciato solo e lo ha circondato di affetto, così come hanno fatto i famigliari e gli altri colleghi di Bruno Arena.