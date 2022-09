È morto Bruno Arena, storico volto del duo comico "I Fichi d'India". Ad annunciarlo è stato il figlio Gianluca sul suo profilo Instagram.

Una notizia che ha rattristato i numerosissimi fan di Bruno, che in questi anni hanno sempre fatto il tifo per lui e per una ripresa al 100%, dopo essere stato colpito da un'aneurisma cerebrale un po' di anni fa, che lo ha costretto a ritirarsi dalla scena televisiva.

Bruno Arena è morto all'età di 65 anni: ad annunciare la notizia è stato il figlio Gianluca Arena sul suo profilo Instagram: “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stati.

Buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso”.

"No, che dispiacere. Riposa in pace Bruno", ha scritto un utente sconvolto dalla notizia della scomparsa di Bruno Arena.

"È un dispiacere enorme. Sentite condoglianze alla famiglia e al suo amico Max Cavallari", ha scritto un altro utente social, tirando in ballo anche l'altra metà del duo comico i Fichi d'India.

Negli anni 2000, Bruno Arena e Max Cavallari spopolavano in televisione con i loro siparietti comici: da Buona Domenica a Colorado, erano richiestissimi in tutte le trasmissioni di maggior successo delle reti Mediaset, dove riuscivano a strappare sempre un sorriso e una risata di gusto al pubblico che li seguiva.

Proprio l'ultimo scatto social di Bruno Arena lo ritraeva al fianco del suo amico Max, che in questi anni non lo ha mai lasciato solo.

Un'aneurisma cerebrale costrinse Bruno a ritirarsi dalla scena televisiva e mediatica: per lui non ci sono state più apparizioni sul piccolo schermo, salvo qualche piccola incursione social in compagnia dei suoi amici storici, tra cui appunto Max Cavallari.

"Un abbraccio fico a tutti. Bruno e Max" scriveva Cavallari nel suo post social pubblicato circa due mesi fa su Facebook, con il quale riuscì subito a catalizzare l'attenzione dei tantissimi fan dei Fichi d'India, felici di poter rivedere di nuovo i due amici insieme.

Uno scatto in cui Bruno appariva ancora provato dai segni tangibili dell'aneurisma che lo aveva colpito un po' di anni fa, dove però accenna un saluto con la mano sinistra.

Un gesto per "abbracciare" da lontano i tantissimi estimatori e fan che in questi anni gli sono sempre stati vicini e che hanno continuato a sperare in un suo ritorno in scena che, purtroppo, non si è mai concretizzato.